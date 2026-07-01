'Union heeft akkoord met ex-speler van Club Brugge maar er is één groot probleem'

Union SG kijkt opnieuw naar jong Belgisch talent in het buitenland. Volgens Het Nieuwsblad staat Denzel De Roeve op de radar van de Brusselaars. De rechtervleugelverdediger zou zelf openstaan voor de stap, maar SK Brann werkt niet mee.

Volgens Het Nieuwsblad heeft Union SG zijn oog laten vallen op Denzel De Roeve. De 21-jarige Belgische rechtervleugelverdediger speelt momenteel bij SK Brann in Noorwegen en zou deze zomer mogelijk kunnen terugkeren naar eigen land.

Union toont interesse in De Roeve

De Roeve is een oude bekende van het Belgische voetbal. Hij speelde jarenlang in de jeugdopleiding van Club Brugge en kwam later uit voor Club NXT. Tussen 2015 en 2025 maakte hij deel uit van blauw-zwart, maar een officieel debuut voor de A-ploeg kwam er nooit. Bij Club NXT verzamelde hij wel 65 wedstrijden.

Vorig jaar, in maart 2025, koos De Roeve voor een buitenlands avontuur bij Brann. Die stap bleek sportief interessant, want in Noorwegen kreeg hij snel veel speelminuten. Intussen staat zijn teller al op 58 wedstrijden voor de club. Daarin was hij goed voor vier doelpunten en vijf assists. Bovendien deed hij ook ervaring op in de Europa League.

Union ziet in De Roeve een interessant profiel voor de rechterflank. De Brusselaars zoeken naar spelers met groeimarge, maar ook met voldoende ervaring om snel inzetbaar te zijn. De Roeve past in dat plaatje: jong, Belgisch en al gewend aan wedstrijden op niveau. Hij speelde bovendien al twee keer voor de Belgische U21.

Brann houdt transfer voorlopig tegen

Volgens berichten uit Noorwegen zou Union zelfs al een akkoord hebben bereikt met de speler. Daarmee is de transfer echter nog niet rond. Brann wil zijn rechtsback voorlopig niet laten gaan. De Noorse club kent een moeilijke periode en staat na twaalf speeldagen pas elfde, nadat het de voorbije seizoenen nog twee keer tweede en één keer vierde eindigde.





De vraag is dus vooral of Union erin slaagt om ook Brann te overtuigen. De wil van de speler lijkt alvast geen probleem, maar de Noorse club heeft sportief weinig zin om een vaste waarde zomaar te laten vertrekken. Echt weinig.