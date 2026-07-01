WK-LIVE 1/7

Redactie
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

De meest onderschatte Rode Duivel in de basis? "Hij verricht enorm werk"

De meest onderschatte Rode Duivel in de basis? "Hij verricht enorm werk"

Charles De Ketelaere krijgt steeds meer vertrouwen van bondscoach Rudi Garcia. Hoewel de aanvaller op dit WK nog niet tot scoren kwam, is de Franse bondscoach bijzonder tevreden over zijn bijdrage aan het spel van de Rode Duivels. (Lees meer)

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Nederland Nederland 1-1P Marokko Marokko
Ivoorkust Ivoorkust 1-2 Noorwegen Noorwegen
Frankrijk Frankrijk 3-0 Zweden Zweden
Mexico Mexico 03:00 Ecuador Ecuador
Engeland Engeland 18:00 DR Congo DR Congo
België België 22:00 Senegal Senegal
Verenigde Staten Verenigde Staten 02/07 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Spanje Spanje 02/07 Oostenrijk Oostenrijk
Portugal Portugal 03/07 Kroatië Kroatië
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