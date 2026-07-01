WK-LIVE 1/7
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
De meest onderschatte Rode Duivel in de basis? "Hij verricht enorm werk"
Charles De Ketelaere krijgt steeds meer vertrouwen van bondscoach Rudi Garcia. Hoewel de aanvaller op dit WK nog niet tot scoren kwam, is de Franse bondscoach bijzonder tevreden over zijn bijdrage aan het spel van de Rode Duivels. (Lees meer)
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