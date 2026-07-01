WK-LIVE 1/7: Matchday Rode Duivels, Koeman stapt op bij Nederland
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Garcia ziet onverwacht voordeel voor Rode Duivels tegen Senegal
Nadat het voor de eerste match over de hitte ging, gaat het nu over het "Belgische" weer dat boven Seattle hangt. Iets waar Rudi Garcia heel gelukkig mee is. (Lees meer)
Van honden op het veld over vissen die racen tot winkels zonder kassa: wat we kunnen leren (of niet) van de VS
Wie denkt dat een bezoek aan een baseballwedstrijd vooral een sportieve ervaring is, heeft nog nooit een bezoek aan zo'n stadion meegemaakt. We gingen kijken naar een MLB-wedstrijd in Seattle en keerden vooral terug met één conclusie: op heel wat vlakken lopen ze lichtjaren voor. (Lees meer)
Ronald Koeman hakt grote knoop door na pijnlijke WK-exit met Nederland
Een tijdperk is voorbij bij Oranje. Ronald Koeman heeft zijn ontslag als bondscoach aangekondigd na de pijnlijke WK-uitschakeling tegen Marokko. In een emotionele boodschap blikte hij terug op zijn carrière en sprak hij openhartig over zijn privéleven. (Lees meer)
LIVE: De echte test begint nu: Rode Duivels botsen op fysiek monster van het WK
De groepsfase ligt achter de rug. Nu begint het echte werk voor de Rode Duivels. In de zestiende finales wacht met Senegal een tegenstander die door heel wat kenners als één van de moeilijkste affiches uit de loting wordt beschouwd. (Lees meer)
Oppermachtig Frankrijk maakt indruk: Zweden kansloos naar huis
Frankrijk heeft zijn favorietenrol op het WK nog eens bevestigd. Les Bleus schakelden Zweden zonder al te veel problemen uit en mochten vooral Kylian Mbappé en Michael Olise bedanken. In de volgende ronde wacht stuntploeg Paraguay. (Lees meer)
Dit is onze verwachte basiself van de Rode Duivels tegen Senegal
De Rode Duivels spelen vanavond - 13u Seattle-time - tegen één van de meest fysieke en snelle tegenstanders die er in het toernooi zitten. Het zal dus kwestie zijn dat iedereen op zijn topniveau speelt om een achtste finale te bereiken. Maar met wie gaat bondscoach Rudi Garcia dat doen? (Lees meer)
Gouden Brugs randje, Mbappé dartelt en match Mexico uitgesteld
Noorwegen heeft de achtste finales van het Wereldkampioenschap weten te bereiken. Een laat doelpunt van Erling Haaland heeft het verschil gemaakt. Het had in de match tegen Ivoorkust nochtans nog helemaal anders kunnen verlopen. (Lees meer)
De meest onderschatte Rode Duivel in de basis? "Hij verricht enorm werk"
Charles De Ketelaere krijgt steeds meer vertrouwen van bondscoach Rudi Garcia. Hoewel de aanvaller op dit WK nog niet tot scoren kwam, is de Franse bondscoach bijzonder tevreden over zijn bijdrage aan het spel van de Rode Duivels. (Lees meer)
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