WK-LIVE 1/7: Matchday Rode Duivels, Koeman stapt op bij Nederland

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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WK-LIVE 1/7: Matchday Rode Duivels, Koeman stapt op bij Nederland
Foto: © photonews

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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

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Frankrijk Frankrijk 3-0 Zweden Zweden
Mexico Mexico 2-0 Ecuador Ecuador
Engeland Engeland 18:00 DR Congo DR Congo
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