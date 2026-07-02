De Rode Duivels leven nog: de logica heeft even vakantie genomen

Voetbal laat zich steeds vaker voorspellen. Data vertellen hoeveel kansen een ploeg creëert, hoeveel pressingacties ze uitvoert en hoeveel procent kans een schot heeft om een doelpunt op te leveren. Analisten kunnen een wedstrijd bijna tot op de seconde ontleden. En dan krijg je België-Senegal.

80 minuten lang leek België een ploeg die op weg was naar huis. Niet omdat de spelers niet wilden. Integendeel. Maar omdat alles wat vooraf bedacht was, nauwelijks werkte.

Sorry, maar we weigeren een tactisch meesterplan te zien

Senegal was sneller, sterker en fysiek indrukwekkend. De Afrikanen wonnen de duels, dicteerden het tempo en hadden de wedstrijd volledig onder controle. Bij 0-2 leek de conclusie onvermijdelijk: dit WK zou eindigen zoals zoveel toernooien eindigen. Met spijt, discussie en een evaluatie die al geschreven leek.

Toch gebeurde precies wat voetbal zo onweerstaanbaar maakt. Niet een tactisch meesterplan. Sorry, maar we weigeren achter die wissels een geniale ingeving te zien van de bondscoach. Daar zat geen enkele logica achter, maar... het werkte wel. En ja, dan heb je als bondscoach gelijk (of geluk). Want de pennen werden al in vitriool gedoopt intussen.

Plots veranderde alles. Niet alleen op het scorebord, maar vooral tussen de oren. Waar Senegal meer dan tachtig minuten met autoriteit had gevoetbald, sloop ineens twijfel binnen. België rook bloed. De bal ging sneller rond, de pressing werd feller en spelers die voordien onzichtbaar leken, begonnen overal op te duiken.

Zelfvertrouwen is een vreemd beestje

Dat is het vreemde aan topsport. Zelfvertrouwen is vaak geen gevolg van goed voetbal, maar van één moment. Romelu Lukaku zorgde opnieuw voor zo'n kantelpunt. Niet toevallig. Hij speelde opnieuw geen volledige wedstrijd, maar bewees voor de derde keer op dit WK dat zijn impact als invaller enorm is.





Tegen vermoeide verdedigers brengt hij iets wat België voordien mist: pure aanwezigheid. Hij verandert de dynamiek van een wedstrijd zonder daarvoor dertig baltoetsen nodig te hebben.

Ook de bank maakte deze keer het verschil. Terwijl in de groepsfase vaak werd gekeken naar de basiself, waren het nu de invallers die de wedstrijd deden kantelen. Dat zegt veel over de breedte van deze selectie, maar evenveel over de noodzaak om flexibel te durven zijn.

Dat betekent niet dat plots alle problemen verdwenen zijn. België gaf opnieuw te veel ruimte weg, slikte twee vermijdbare doelpunten en had het bijzonder moeilijk tegen een ploeg die fysiek tot de absolute top van dit WK behoort. Tegen nog sterkere tegenstanders zullen die fouten onverbiddelijk afgestraft worden.

IJskonijn Tielemans

Maar misschien ligt daar ook net de grootste les van Seattle. De Rode Duivels hoeven niet altijd de mooiste ploeg van het toernooi te zijn. Ze moeten vooral een ploeg worden die weigert te sterven. Dat deden ze tegen Japan in 2018. Dat deden ze nu opnieuw.

En dan was er nog die onwaarschijnlijke slotfase. Een penalty diep in de tweede verlenging die minutenlang niet genomen kon worden. Senegalese spelers die bleven protesteren. Eén speler die letterlijk op de stip ging liggen. De spanning werd bijna ondraaglijk, alsof iedereen besefte dat het volledige WK van beide landen in dat ene moment zat.

Youri Tielemans trok zich van niets iets aan. Daarbij geen theater of emoties, gewoon het ijskonijn in hem bovengehaald. Bal neerleggen en afwerken. België staat nog altijd op het WK. Niemand zal achteraf nog vragen hoe. Dat is het mooie én het frustrerende aan voetbal. Soms is logica simpelweg even op vakantie.