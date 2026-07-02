'Belg (ex- Club Brugge, genoemd bij Anderlecht) gaat plak zwaaien bij Arsenal'

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Arsenal is zich aan het wapenen richting de toekomst. Daartoe gaan ze nu ook aan de slag met een nieuwe sterke man. Die werd een paar maanden geleden ook nog genoemd bij Anderlecht en Pascal De Maesschalck heeft ook ervaring bij Club Brugge.