Deze optie kan Club Brugge al vergeten, al hadden ze al geschakeld

Club Brugge heeft één optie minder als nieuwe doelman. Matz Sels, die de voorbije weken op de radar van blauw-zwart stond, is definitief onhaalbaar geworden nadat Nottingham Forest zijn contract verlengde.

De Engelse club heeft namelijk de optie in de overeenkomst van de Belgische doelman gelicht, waardoor Sels nu tot de zomer van 2028 vastligt. Een duidelijk signaal dat Nottingham Forest ook de komende jaren op de ervaring van de 34-jarige Rode Duivel wil rekenen.

Sels verhuisde begin 2024 van Strasbourg naar de Premier League en groeide vrijwel meteen uit tot eerste doelman. Intussen verdedigde hij al bijna honderd keer het doel van Forest en bewees hij meermaals zijn waarde. Met 23 clean sheets en tal van sterke prestaties speelde hij een belangrijke rol in de voorbije seizoenen.

Yann Sommer nog altijd hoofdprioriteit

Zijn absolute hoogtepunt beleefde Sels in het seizoen 2024-2025, toen Nottingham Forest verrassend als zevende eindigde in de Premier League en zich voor het eerst in drie decennia opnieuw plaatste voor Europees voetbal. Vorig seizoen verliep een stuk moeizamer, maar ook toen bleef de Belg een van de weinige lichtpunten bij een ploeg die zich pas op de slotspeeldagen verzekerde van het behoud.

Voor Club Brugge betekent de contractverlenging dat een mogelijke transfer van tafel is. De West-Vlamingen volgen de doelmannenmarkt al langer op zoek naar extra kwaliteit en ervaring.

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Dat betekent echter niet dat alle pistes afgesloten zijn. Yann Sommer is immes het toptarget geworden. De ervaren Zwitser beschikt over een indrukwekkend palmares en zou Club Brugge de gezochte leidersfiguur kunnen bezorgen.

