En nu, Garcia? "Puzzel van 1000 stukjes door kind op vloer geramd"

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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En nu, Garcia? "Puzzel van 1000 stukjes door kind op vloer geramd"
Foto: © photonews
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De Rode Duivels zitten in de achtste finales van het WK voetbal. De invallers deden de match kantelen en dus is de vraag eens te meer wie er volgende wedstrijd tegen de Verenigde Staten zal mogen/moeten gaan spelen.

De Ketelaere, Doku, De Bruyne, Vanaken. Vooraf waren het de logische keuzes, achteraf zal er nu ook aan hen getwijfeld worden bij de de Rode Duivels. Met dank aan goede invalbeurten voor Raskin, Moreira, Lukaku en zelfs Meunier.

En dus is de vraag eens te meer en eens te luid: wie zal er tegen de Verenigde Staten in de basiself staan? Ook wij durven het niet meer met zekerheid te zeggen. En in diverse programma's en shows zitten ze met de handen in het haar.

De ononverzichtelijke puzzel voor Rudi Garcia op het WK

Ruben Van Gucht opende de debatten in MidMid Mansion: "Wat een onoverzichtelijke puzzel ligt er nu voor Rudi Garcia. Wie moet je nu gaan zetten voor de volgende wedstrijd? Er zijn spelers die zijn ingevallen en het vel van Garcia hebben gered."

"Op een bepaald moment moet Lukaku gedacht hebben dat hij van niemand nog passen ging krijgen, zeker na de wissels van Doku en De Bruyne ... Maar uiteindelijk hebben ze het toch allemaal gedaan." Dus is de vraag: wat nu?

De puzzel van 1000 stukjes voor de Rode Duivels

Sam Kerkhofs zag het ook zeer duidelijk: "We kregen de line-up binnen voor de wedstrijd en we vonden het allemaal begrijpelijk. Hij luisterde zelfs min of meer naar wat bepaalde mensen wilden. En dan draait het op die manier uit ..."

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Ook Evert WInkelmans pikte in: "Nu ligt er een puzzel van 1000 stukken en een kleine heeft die op de grond geramd en het is helemaal opnieuw beginnen. Het is pure chaos. Moreira, Lukaku en Lukebakio hebben nu wel iets te vertellen ... Ik ben nog trotser en fierder omdat het met de nieuwe mannen is. Raskin en Moreira die het verschil maken, wie had het gedacht?"

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