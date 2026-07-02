IJskoude Tielemans na heldenrol: “Voor mij was dit zotter dan Japan"

Youri Tielemans groeide uit tot één van de absolute helden van België in de sensationele achtste finale tegen Senegal. De middenvelder maakte de 2-2, bleef in de verlengingen koel vanop de stip en loodste de Rode Duivels zo naar de achtste finales.

Achteraf sprak hij niet alleen over zijn beslissende penalty, maar ook over de opvallende discussie met Leandro Trossard tijdens de wedstrijd.

Discussie met Trossard

Bij een 0-2-achterstand liepen de emoties hoog op bij de Rode Duivels. Op televisie was te zien hoe Tielemans en Trossard elkaar stevig aanspraken, waarna Romelu Lukaku tussenbeide kwam. Volgens Tielemans was daar achteraf echter niets meer van aan.

"Dat zijn emoties van het moment", vertelde hij. "We zijn allemaal winnaars en willen allemaal hetzelfde: wedstrijden winnen en ons land zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Dat hoort bij voetbal. Na dat moment was er niets meer aan de hand."

Tielemans zelf hield het hoofd wél bijzonder koel toen België in de verlengingen een strafschop kreeg. De Aston Villa-middenvelder aarzelde geen moment en trapte de bal onhoudbaar binnen.

Geen moment twijfel

"Ik voelde me eigenlijk heel rustig. Ik bereid me altijd goed voor op zulke momenten en vertrouw op mijn kwaliteiten. We oefenen daar veel op en ik weet waar ik de bal wil plaatsen. Op dat moment dacht ik alleen aan één ding: scoren. Gelukkig is dat ook gelukt."



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Naast zijn beslissende penalty maakte Tielemans ook al de belangrijke gelijkmaker met een knappe kopbal. "Ik stond iets hoger op het veld en probeerde gewoon in de zestien op te duiken. We wisten dat hun doelman moeite had met hoge ballen en de voorzet was perfect. Dan probeer je alles te geven om die bal binnen te werken."

Zotter dan Japan

De middenvelder noemde het duel met Senegal één van de zwaarste wedstrijden uit zijn carrière. "Positief gezien zeker. Acht jaar geleden tegen Japan maakte ik die ommekeer ook mee, maar toen stond ik niet op het veld. Nu beleefde ik het zelf vanop het terrein. Dat maakt het extra speciaal."

Ondanks de euforie blijft Tielemans kritisch voor zijn ploeg. "We hebben veel kwaliteit getoond, maar we moeten ook eerlijk zijn. Bij de twee tegendoelpunten kunnen we beter verdedigen. Dat moeten we goed analyseren, want zulke fouten mogen we in de volgende ronde niet meer maken."

Tot slot prees hij ook de impact van de invallers. "De wissels hebben echt het verschil gemaakt. Romelu was opnieuw beslissend, Diego leverde de assist af voor de penalty en iedereen die van de bank kwam heeft zijn rol gespeeld. Op het einde hebben we dit echt als ploeg gewonnen."

Voor Tielemans betekende het persoonlijk een onvergetelijke avond. "Ik ben vooral trots dat ik de ploeg heb kunnen helpen. De laatste twee doelpunten maken in zo'n wedstrijd... daar ben ik heel fier op."