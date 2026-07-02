OFFICIEEL: Club Brugge haalt twee boezemvrienden binnen

Beiden maakten vorig seizoen deel uit van de U19-ploeg van Paris Saint-Germain: Samba Coulibaly en Elijah Ly komen naar Club Brugge, waar ze in eerste instantie aansluiten bij het U23-team in de Challenger Pro League.

De topclubs in ons land voeren een dubbele mercato: in de eerste plaats draait het natuurlijk om het versterken van de eerste ploeg en het binnenhalen van inkomsten, maar ook de verschillende U23-teams moeten nieuwe gezichten verwelkomen.

Zeker in de Challenger Pro League, waar de beloftenploegen volgend seizoen niet langer beschermd worden door het quotum. Club NXT, RSCA Futures, Jong Genk en Jong Gent moeten zich dus absoluut versterken om niet in het amateurvoetbal te belanden.

Donderdagavond sloegen de jongeren van Blauw-Zwart toe met twee op papier interessante aanwinsten. Sinds 1 juli transfervrij, tekenden Elijah Ly (18) en Samba Coulibaly (18) in de Venetië van het Noorden tot 30 juni 2030.

Twee Parijse toptalenten sluiten aan bij Club NXT

De eerste is een linkervleugel, de tweede een centrale verdediger. Ze werkten het grootste deel van hun opleiding af bij Paris Saint-Germain, dat ze nu verlaten hebben omdat er geen akkoord kwam over een verlenging. Vorig seizoen gaf Elijah Ly één assist en maakte hij drie doelpunten in de Youth League-campagne, waaronder één tegen Real Madrid in de halve finale.

Stonden ze nog onder contract, dan had de club uit de Franse hoofdstad hen waarschijnlijk naar AS Eupen gestuurd, maar nu hebben ze als vrije spelers getekend bij Club NXT.



