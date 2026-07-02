Onze punten voor de Rode Duivels tegen Senegal: eigenlijk was deze invaller de beste

De Rode Duivels hebben misschien wel de stunt van het toernooi gedaan door van 0-2 terug te komen tegen een Senegal dat een uur lang dominant was. Daarom ook dat onze punten van weinig naar soms wel heel veel gegaan zijn.

Courtois 6

Was kansloos bij beide tegengoals en deed voor de rest zijn werk. Er viel hem niets te verwijten.

Castagne 5

Een vrij anonieme match en had het moeilijk op zijn flank waar ook Sadio Mané regelmatig opdook. Maar hij deed een paa cruciale sprints.

Mechele 5

Hij hief de buitenspellijn op bij de tweede goal door te blijven hangen, maar was voor de rest wel secuur.

De Cuyper 6

Was offensief alweer gevaarlijk en haalde met een spurt een paar keer een Senegalees goed terug. Is eigenlijk zeker van zijn basisplaats voor de rest van het toernooi.



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Theate 6

Onberispelijk en verijdelde een paar keer een tegenaanval met een goeie run. Hij verdiende zijn basisplaats nadat hij boven Ngoy gekozen werd.

Tielemans 8

Daar komen we bij de eerste die van zero to hero ging. Hij kende een heel moeilijke eerste helft en we dachten eigenlijk dat Garcia hem naar de kant ging halen toen Raskin klaar stond. Gelukkig bleef hij staan, want hij scoorde nog met het hoofd en knalde de penalty ijskoel binnen. Een opstootje met Trossard zullen we maar naar de geschiedenisboeken verwijzen, want Trossard gaf hem een dikke knuffel nadat hij de assist leverde voor zijn goal.

De Bruyne 4

Iedereen keek verbaasd op toen hij al voor het uur gewisseld werd, maar eigenlijk had dat niet gehoeven. KDB speelde zeker niet zijn beste match, maar iedereen verwacht altijd dat er toch nog iets uit zijn sloffen zal komen.

Vanaken 6

Hij deed eigenlijk niets fout en versnelde het spel zelfs, maar Garcia koos in het laatste halfuur voor de kracht van Onana. Daar viel achteraf zeker iets voor te zeggen. Maar Vanaken was één van de beteren in de periode dat de Duivels onder lagen.

Doku 4

Tja, ook voor zijn wissel voor het uur viel iets te zeggen. Het is niet de Doku die we gewend zijn. Hij deed wel een paar goeie acties, maar van hem wordt meer verwacht. Zijn ziekte en de reis naar Londen zullen zeker niet geholpen hebben.

De Ketelaere 4

Het is geen spits, dat mogen we nu wel zeggen. Centraal kwam hij er niet aan te pas waardoor hij naar de flanken moest uitwijken. Maar daardoor stond er in de eerste helft niemand voor doel. Dat is zijn schuld echter niet.

Trossard 7

Hij is de Belg van het toernooi. Niemand die daar nog aan hoeft twijfelen. Trossard voelt zich goed en dat zie je ook. Hij krijgt het volle vertrouwen van Garcia en is bepalend. Weeral met een assist nu.

Invallers

Moreira 8

We gaan beginnen met de opvallendste. Hij had tot nu toe geen minuut gespeeld, maar zijn invalbeurt was er eentje van kwaliteit. Hij lag aan de basis van de goal van Lukaku met goeie druk, maar zorgde vooral voor heel veel energie. En in tegenstelling tot Doku lukten zijn acties wel. En mogen we het zeggen? Wij vonden hem eigenlijk de beste op het veld.

Meunier 7

Nog zo'n invaller met impact. Veel goeie voorzetten en acties, maar vooral ook de assist op de goal van Lukaku. Hij neemt zo revanche voor zij die zeiden dat hij zijn plaats niet meer had bij de Duivels.

Lukaku 7

Hij was tot zijn goal ongelukkig in zijn acties en zijn kaatsen, maar jongens... dit is een wereldspits hé. Niet eens honderd procent fit, maar hij sleurt er zijn team weer door.

Lukebakio 6

Goeie invalbeurt en had eigenlijk moeten scoren, maar gelukkig zagen ze bij die fase de penalty op Tielemans.

Raskin 7

Ontpopte zich als echte patron bij zijn invalbeurt. Hij zette iedereen op zijn plaats, dirigeerde en kwam tussen waar nodig. Was ook één van de vredesstichters tussen Tielemans en Trossard.