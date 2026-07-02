Rode Duivels kennen hun volgende tegenstander én krijgen enorme meevaller

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Rode Duivels kennen hun volgende tegenstander én krijgen enorme meevaller
Foto: © photonews
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De Rode Duivels zitten in de achtste finales van het WK. Daarin zullen ze het mogen opnemen tegen de Verenigde Staten. Het thuisland won zijn zestiende finale van Bosnië - Herzegovina en mag zo ook nog dromen van de oppergaai.

De Rode Duivels moesten tot het absolute gaatje in hun wedstrijd tegen Senegal. Dan hadden de spelers van de Verenigde Staten het toch iets makkelijker. Zij wonnen hun wedstrijd met 2-0 van Bosnië - Herzegovina, maar de score had veel hoger kunnen oplopen. 

De oppermacht van het thuisland was namelijk bijzonder groot. Al vrij snel in de eerste helft kon Balogun na een knappe voorbereiding en afwerking er 1-0 van maken, maar zijn poging werd voor buitenspel afgevlagd en afgefloten door de VAR. Het werd uitstel van executie voor de Bosniërs. 

Balogun scoort en pakt rood

De bedrijvige Balogun kon er voor de rust alsnog 1-0 van maken voor het thuisland, waarna het in de tweede helft een zaak werd om de wedstrijd zo makkelijk mogelijk uit te spelen? Wel: Balogun maakte het toch nog een beetje spannend.

Door iets té bedrijvig te zijn. In een duel ging hij vol op de enkel van een tegenstander staan, waarop de VAR tussenkwam en hem een rode kaart gaf. Het land uit de Balkan probeerde met een mannetje meer de bakens te verzetten, maar dat zou nooit lukken.

Verenigde Staten maken indruk tegen Bosnië - Herzegovina

Meer zelfs: met tien konden de Verenigde Staten alleen maar laten zien dat ze toch wel wat in hun mars hebben. De 2-0 viel nog via Tillman en er werd nog een doelpunt van Pulisic afgekeurd vanwege andermaal buitenspel. 

De Verenigde Staten maakten indruk tegen Bosnië - Herzegovina en mogen zo nog steeds dromen van de wereldtitel. Enig voordeel is dat de Belgen het vermoedelijk zullen mogen doen tegen de Verenigde Staten zonder Balogun. Die zal meer dan waarschijnlijk toch minstens één wedstrijd op de blaren moeten zitten voor zijn uitsluiting.

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Zuid-Afrika Zuid-Afrika 0-1 Canada Canada
Brazilië Brazilië 2-1 Japan Japan
Duitsland Duitsland 1-1P Paraguay Paraguay
Nederland Nederland 1-1P Marokko Marokko
Ivoorkust Ivoorkust 1-2 Noorwegen Noorwegen
Frankrijk Frankrijk 3-0 Zweden Zweden
Mexico Mexico 2-0 Ecuador Ecuador
Engeland Engeland 2-1 DR Congo DR Congo
België België 3-2* Senegal Senegal
Verenigde Staten Verenigde Staten 2-0 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Spanje Spanje 21:00 Oostenrijk Oostenrijk
Portugal Portugal 03/07 Kroatië Kroatië
Zwitserland Zwitserland 03/07 Algerije Algerije
Australië Australië 03/07 Egypte Egypte
Argentinië Argentinië 04/07 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
Colombia Colombia 04/07 Ghana Ghana

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