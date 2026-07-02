Transfernieuws en Transfergeruchten 02/07: Smith

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/07: Smith
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 02/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Smith

OFFICIEEL: Union Saint-Gilloise legt een van zijn talenten vast tot 2030

L'Union Saint-Gilloise zet zijn mercato voort met goed nieuws. Guilherme Smith heeft zijn contract verlengd tot juni 2030. Daardoor kiezen ze bij de Brusselaars opnieuw voor continuïteit. (Lees meer)


Transfernieuws en Transfergeruchten 01/07

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Transfernieuws en Transfergeruchten 02/07: Smith

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Nederland Nederland 1-1P Marokko Marokko
Ivoorkust Ivoorkust 1-2 Noorwegen Noorwegen
Frankrijk Frankrijk 3-0 Zweden Zweden
Mexico Mexico 2-0 Ecuador Ecuador
Engeland Engeland 2-1 DR Congo DR Congo
België België 3-2* Senegal Senegal
Verenigde Staten Verenigde Staten 2-0 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Spanje Spanje 21:00 Oostenrijk Oostenrijk
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