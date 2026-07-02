Transfernieuws en Transfergeruchten 02/07: Smith
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 02/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Smith
OFFICIEEL: Union Saint-Gilloise legt een van zijn talenten vast tot 2030
L'Union Saint-Gilloise zet zijn mercato voort met goed nieuws. Guilherme Smith heeft zijn contract verlengd tot juni 2030. Daardoor kiezen ze bij de Brusselaars opnieuw voor continuïteit. (Lees meer)
Transfernieuws en Transfergeruchten 01/07