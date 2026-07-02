Transfernieuws en Transfergeruchten 02/07: Smith

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 02/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Smith

OFFICIEEL: Union Saint-Gilloise legt een van zijn talenten vast tot 2030

L'Union Saint-Gilloise zet zijn mercato voort met goed nieuws. Guilherme Smith heeft zijn contract verlengd tot juni 2030. Daardoor kiezen ze bij de Brusselaars opnieuw voor continuïteit. (Lees meer)