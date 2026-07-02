WK-LIVE 2/7

Redactie
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

IJskoude Tielemans na heldenrol: “Voor mij was dit zotter dan Japan"

IJskoude Tielemans na heldenrol: “Voor mij was dit zotter dan Japan"

Youri Tielemans groeide uit tot één van de absolute helden van België in de sensationele achtste finale tegen Senegal. De middenvelder maakte de 2-2, bleef in de verlengingen koel vanop de stip en loodste de Rode Duivels zo naar de achtste finales. (Lees meer)

Delirium! Rode Duivels gaan door na hallucinante ommekeer en gouden chaoswissels van Garcia

De Rode Duivels hebben een mirakel verricht. Na een enorm slecht eerste uur hebben ze een ongelooflijke ommekeer kunnen neerzetten. En ere wie ere toekomt: de wissels van Rudi Garcia maakten het verschil, hoe onbegrijpelijk ze voor ons ook waren. In de verlengingen scoorde Tielemans dé penalty. (Lees meer)

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Duitsland Duitsland 1-1P Paraguay Paraguay
Nederland Nederland 1-1P Marokko Marokko
Ivoorkust Ivoorkust 1-2 Noorwegen Noorwegen
Frankrijk Frankrijk 3-0 Zweden Zweden
Mexico Mexico 2-0 Ecuador Ecuador
Engeland Engeland 2-1 DR Congo DR Congo
België België 3-2* Senegal Senegal
Verenigde Staten Verenigde Staten 0-0 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Spanje Spanje 21:00 Oostenrijk Oostenrijk
Portugal Portugal 03/07 Kroatië Kroatië
Zwitserland Zwitserland 03/07 Algerije Algerije
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