WK-LIVE 2/7
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
IJskoude Tielemans na heldenrol: “Voor mij was dit zotter dan Japan"
Youri Tielemans groeide uit tot één van de absolute helden van België in de sensationele achtste finale tegen Senegal. De middenvelder maakte de 2-2, bleef in de verlengingen koel vanop de stip en loodste de Rode Duivels zo naar de achtste finales. (Lees meer)
Delirium! Rode Duivels gaan door na hallucinante ommekeer en gouden chaoswissels van Garcia
De Rode Duivels hebben een mirakel verricht. Na een enorm slecht eerste uur hebben ze een ongelooflijke ommekeer kunnen neerzetten. En ere wie ere toekomt: de wissels van Rudi Garcia maakten het verschil, hoe onbegrijpelijk ze voor ons ook waren. In de verlengingen scoorde Tielemans dé penalty. (Lees meer)
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