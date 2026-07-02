WK-LIVE 2/7: hommeles bij Senegal, Klopp bijna bondscoach?
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Rudi Garcia én sterspeler moeten het ontgelden
De Rode Duivels zitten in de achtste finales van het WK voetbal. Daarmee lijkt echter alles gezegd, want echt goed kunnen we de wedstrijd tegen Senegal niet noemen. Zeker de eerste 80 minuten waren niet om over naar huis te schrijven. (Lees meer)
Analisten snappen het zelf niet meer: "Dit krijg je niet uitgelegd"
De Rode Duivels zitten nog niet op het vliegtuig naar Europa met Nederland en Duitsland. Tegen Senegal zorgden ze voor de comeback van de eeuw misschien wel. Het was niet goed, maar het is wel gelukt. "Wat een waanzin", aldus Karl Vannieuwkerke. (Lees meer)
Wordt Jürgen Klopp de nieuwe bondscoach van Duitsland?
Duitsland bereidt zich voor op de periode na Julian Nagelsmann. Jürgen Klopp staat klaar om het roer over te nemen bij de nationale ploeg na de uitschakeling op het WK tegen Paraguay. De voormalig Liverpool-trainer houdt sinds het einde van het seizoen 2023/2024 een pauze van het actief coachen.
Sinds zijn vertrek bij Liverpool op het einde van het seizoen 2023/2024 en een zomer als ‘luxepundit’, geeft Jürgen Klopp aan klaar te zijn om opnieuw aan de slag te gaan. Hij zou zelfs bereid zijn om bondscoach van Duitsland te worden als de DFB hem belt. De federatie heeft ook namen als Ralf Rangnick of Pep Guardiola achter de hand, maar Klopp zou de grote favoriet zijn.
Hommeles in Senegal: speler weigert nog te spelen voor nationale ploeg
De late nederlaag van Senegal tegen de Rode Duivels heeft er - ondanks een goede wedstrijd - op ingehakt bij het Afrikaanse land. Na de nederlaag tegen de Rode Duivels zal Pape Gueye naar alle waarschijnlijkheid voorlopig niet uitkomen voor de nationale ploeg van Senegal.
De 27-jarige middenvelder heeft via sociale media laten weten afstand te nemen van het nationale team. Hij gaat tekeer tegen de technische staf en wil onder hen niet meer spelen tot nader order, zo lijkt het. "Ik neem een pauze van het nationale elftal, dat is het enige dat ik er nu wil over zeggen", aldus Gueye.
Opsteker voor Rode Duivels, analisten en coach zeer streng over rode kaart
De Rode Duivels zitten in de achtste finales van het WK. Daarin zullen ze het mogen opnemen tegen de Verenigde Staten. Het thuisland won zijn zestiende finale van Bosnië - Herzegovina en mag zo ook nog dromen van de oppergaai. Het slikte wel een domper op de feestvreugde. (Lees meer)
Analisten streng voor wereldtoppers: "Ze gaan de rekening gepresenteerd krijgen"
Leg dit thuis allemaal maar eens uit. De Rode Duivels zitten ondanks alles in de volgende ronde op het WK voetbal. Eens het stof een beetje zal zijn neergedaald, zal er ook een harde analyse moeten gemaakt worden. Want om duidelijk te zijn: het was niet goed. (Lees meer)
"Dit kan je niet analyseren, Rudi Garcia is El Loco vanaf nu"
De Rode Duivels zitten in de achtste finales op het WK voetbal in de Verenigde Staten. Hoe dat precies is gelukt? Dat is moeilijk uit te leggen. Ook de analisten vinden het heel moeilijk om logica te vinden in de analyse van de wedstrijd. (Lees meer)
Rode Duivels kennen hun volgende tegenstander én krijgen enorme meevaller
De Rode Duivels zitten in de achtste finales van het WK. Daarin zullen ze het mogen opnemen tegen de Verenigde Staten. Het thuisland won zijn zestiende finale van Bosnië - Herzegovina en mag zo ook nog dromen van de oppergaai. (Lees meer)
Onze punten voor de Rode Duivels tegen Senegal: eigenlijk was deze invaller de beste
De Rode Duivels hebben misschien wel de stunt van het toernooi gedaan door van 0-2 terug te komen tegen een Senegal dat een uur lang dominant was. Daarom ook dat onze punten van weinig naar soms wel heel veel gegaan zijn. (Lees meer)
Sterkhouder Oranje compléét afgemaakt: "Staat te dekken als een oud wijf!"
Nederland heeft een teleurstellend WK achter de rug. Oranje verloor in de zestiende finales van Marokko na strafschoppen en zag de WK-droom zo al heel vroeg uiteenspatten. De kritiek in Nederland is keihard. Ook kapitein Virgil van Dijk ontsnapt er niet aan. (Lees meer)
Penaltyfase Duivels zorgt voor ongeziene taferelen: "Nog nooit meegemaakt
De Rode Duivels hebben zich na een ware thriller geplaatst voor de achtste finales van het WK. België knokte zich in Seattle na een 0-2-achterstand terug tegen Senegal en trok na verlengingen met 3-2 aan het langste eind. (Lees meer)
"De FIFA is corrupt" - Senegalese pers woedend, Youri Tielemans reageert op de controversiële fases
Dat is nog zacht uitgedrukt: de aanwezige Senegalese journalisten waren na de wedstrijd woedend. Volgens hen ging er bij de gelijkmaker van Youri Tielemans een niet-gefloten fout aan vooraf. (Lees meer)
Romelu Lukaku maakte de juiste keuze en wordt heel emotioneel: hij legt uit
Romelu Lukaku was opnieuw op de afspraak voor de Rode Duivels. Net als tegen Egypte en Nieuw-Zeeland was de spits na zijn invalbeurt beslissend. Dit keer maakte hij de belangrijke aansluitingstreffer tegen Senegal en zette hij zo de spectaculaire comeback van België in gang. (Lees meer)
Rudi Garcia: genie of gezegend? Rudi Garcia spreekt over zijn wonderwissels
Rudi Garcia: zat hij ernaast bij de aftrap? Had hij de wedstrijd perfect gelezen, of heeft hij gewoon zijn fouten van bij de start rechtgezet? Na een match die ons compleet heeft uitgeput, zijn we daar op dit moment niet meer zeker van. Maar de bondscoach bleef nederig en analyseerde zijn wijzigingen. (Lees meer)
🎥 IJskoude Tielemans na heldenrol: “Voor mij was dit zotter dan Japan"
Youri Tielemans groeide uit tot één van de absolute helden van België in de sensationele zestiende finale tegen Senegal. De middenvelder maakte de 2-2, bleef in de verlengingen koel vanop de stip en loodste de Rode Duivels zo naar de achtste finales. (Lees meer)
Delirium! Rode Duivels gaan door na hallucinante ommekeer en gouden chaoswissels van Garcia
De Rode Duivels hebben een mirakel verricht. Na een enorm slecht eerste uur hebben ze een ongelooflijke ommekeer kunnen neerzetten. En ere wie ere toekomt: de wissels van Rudi Garcia maakten het verschil, hoe onbegrijpelijk ze voor ons ook waren. In de verlengingen scoorde Tielemans dé penalty. (Lees meer)
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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