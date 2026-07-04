Transfernieuws en Transfergeruchten 04/07

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 04/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over:

'KAA Gent heeft Deens spits op de radar, maar moet de concurrentie aangaan met Serie A-club'

KAA Gent wil met een vernieuwde aanval brokken maken in de JPL en daar is nog nieuw vers bloed voor nodig. David Stückler is een spits die op de interesse van de Buffalo's kan rekenen. (Lees meer)