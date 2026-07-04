WK-LIVE 4/7
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Acht spelers positief getest bij dopingcontrole op het WK
Tunesië dacht eindelijk weer gerust te kunnen zijn na haar rampzalig WK. Maar dat was buiten de resultaten van een antidopingtest gerekend. (Lees meer)
Geen enkel schot op doel: Colombia heeft geen kind aan Ghana
Colombia heeft zich zonder grote problemen geplaatst voor de achtste finales van het WK. Een vroeg doelpunt van John Arias volstond tegen Ghana, dat amper aanvallend gevaar kon creëren en geen enkel schot op doel afleverde. (Lees meer)
Argentinië en Messi ontsnappen na ongeziene WK-thriller tegen Kaapverdië
Kaapverdië heeft de wereld opnieuw verrast tegen Argentinië, al zit hun WK er wel op. Pas na verlengingen werd het 3-2 voor de regerende wereldkampioen. (Lees meer)
Opvallend: drie basisspelers trainen niet mee bij Rode Duivels
Hier is het laatste nieuws uit Seattle, waar drie Rode Duivels de groepstraining hebben gemist. De KBVB laat weten dat het gaat om het doseren van de belasting. (Lees meer)
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