'Dévy Rigaux dringt aan op volgende transfer uit JPL'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Dévy Rigaux dringt aan op volgende transfer uit JPL'
Foto: © photonews

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Het is Dévy Rigaux menens. Nadat hij eerder al uitpakte met Nacho Ferri van KVC Westerlo. Nu wil hij ook bij OH Leuven komen shoppen, al zal dat geen makkelijke zaak gaan worden zo lijkt het wel. Dat is ondertussen al even duidelijk.

De eerste aanwinst van Dévy Rigaux was Nacho Ferri, zoals we eerder al aangaven. "Feyenoord heeft zich versterkt met Ignacio ‘Nacho’ Ferri. De 21-jarige Spaanse spits komt over van KVC Westerlo en heeft in De Kuip zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2030", aldus Feyenoord in een persbericht op de eigen webstek.

Ondertussen wil Feyenoord nu ook aan de slag met Davis Opoku. Het jonge talent van OH Leuven wordt al een tijdje het hof gemaakt door verschillende clubs. Hij staat ook in de belangstelling van FC Porto onder meer, maar een deal is er nog niet.

Porto grijpt ernaast met bod van vijf miljoen euro

Porto heeft al een bod van vijf miljoen euro neergelegd in Leuven een paar weken geleden, maar daar wilden ze in het King Power @ Den Dreef (voorlopig) niet op ingaan. Het lijkt erop dat ze Opoku nog minstens een jaartje willen gaan houden.

Ondertussen heeft ook Feyenoord zich opnieuw geroerd voro de speler, die nog tot juni 2028 onder contract ligt en volgens Transfermarkt ondertussen een marktwaarde heeft van zo'n 800.000 euro. Toch zal hij voor veel meer geld vertrekken uit Leuven, als hij al zal vertrekken.

Feyenoord drukt door voor Davis Opoku

Davis Opoku is een van de grootste Belgische talenten op de rechtsachterpositie, waardoor hij ook onder meer international is voor ons land - momenteel bij de U19. Tijdens het seizoen 2025/2026 maakte Opoku indruk in de Belgische competitie.

Over alle nationale competities heen kwam hij tot 28 wedstrijden en was hij goed voor vijf assists. Reden genoeg voor Feyenoord om opnieuw te gaan aandringen. Komen zij met een bedrag van boven de vijf miljoen euro op de proppen en gaat dat de Leuvenaars overtuigen om hem alsnog te lossen? 

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