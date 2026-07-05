Schandaal? Trump stuurt wel érg opvallende tweet de wereld in

Donald Trump heeft een erg opvallend tweet de wereld ingestuurd net nadat duidelijk werd dat de Wereldvoetbalbond FIFA besloot om de schorsing van Folarin Balogun om te zetten in een voorwaardelijke straf.

De FIFA haalt zich de woede van de Belgische supporters op de hals door de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun net voor de achtste finale van het WK 2026 ongedaan te maken. Aan Belgische kant valt dit nieuws slecht. De supportersaccount BelgiumTouch op X reageerde geërgerd: "Je kondigt dit de dag voor de match aan? Wat een schandaal!"

"De spelers hebben zich daarop voorbereid, en wie zegt dat de VS dit niet al wist?" Ook andere internetgebruikers uitten hun frustratie: sommigen noemden het een "schandelijke" beslissing of stelden vragen bij de timing. De reacties volgden elkaar in sneltempo op...

Tu annonces ça la veille du match ? Mais quel scandale ! Les joueurs ont préparé le match en conséquence, et puis qui nous dit que les USA n’étaient pas au courant ? — Belgium Touch 🇧🇪 (@BelgiumTouch) July 5, 2026

C’est honteux, c’est quoi cette corruption ??? — Alex-is (@alreisor) July 5, 2026

Fellas, did Trump call Infantino? — Tactical Manager (@ManagerTactical) July 5, 2026

En toen moest de klap op de vuurpijl nog volgen. Ook Donald Trump roerde zich namelijk in de debatten omtrent Balogun en diens schorsing, die ondertussen dus teniet gedaan is - of omgezet in een voorwaardelijke straf.

Donald Trump komt met opvallende tweet

De Amerikaanse president liet op Twitter van zich horen na de teruggedraaide schorsing van Folarin Balogun. Hij bedankte de Wereldvoetbalbond FIFA nadrukkelijk "om het juiste te doen en een groot onrecht terug te draaien."

Ook het Witte Huis reageerde met "USA USA USA" op het bericht over het terugdraaien van de schorsing. Een en ander werd ondertussen alweer verwijderd van de sociale media, maar het kwaad is ondertussen natuurlijk al geschied.

President legt druk op het toernooi

Er waren al wat twijfels over de dubieuze relatie tussen Infantino en Trump - denk ook maar aan de hetze rond de FIFA Peace Prize - en voor hen is dit koren op de molen. "Dit voedt alleen maar de speculaties", vindt ook Tom Boudeweel bij Sporza.

"Na de match had Trump al uitgehaald dat hij het toernooi zou opschorten, mocht de FIFA de schorsing niet ongedaan maken. Dat is gigantische druk leggen. Iedereen weet dat Infantino en Trump een nauwe band onderhouden."