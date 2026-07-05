Transfernieuws en Transfergeruchten 05/07: Alcocer

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 05/07: Alcocer
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 05/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Alcocer

DONE DEAL: JPL-club gaat hard en mag opnieuw miljoenen bijschrijven op de rekening

Josimar Alcocer is niet langer speler van Westerlo. De Costa Ricaanse aanvaller heeft de Kempen verlaten om te tekenen bij Sparta Praag. De Kemphanen halen zo wel opnieuw heel wat geld in het laatje binnen. (Lees meer)


Transfernieuws en Transfergeruchten 04/07

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