WK-LIVE 5/7

Redactie
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

Frankrijk ontsnapt aan blamage tegen Paraguay: favoriet toont plots barsten richting kwartfinale

Frankrijk ontsnapt aan blamage tegen Paraguay: favoriet toont plots barsten richting kwartfinale

Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK, maar overtuigen deed de topfavoriet allerminst. Tegen een stug en bij momenten stevig Paraguay hadden Les Bleus een strafschop van Kylian Mbappé nodig om een pijnlijke verlenging te vermijden. (Lees meer)

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