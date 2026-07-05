WK-LIVE 5/7: analisten spreken schande over Paraguay na schoppartij
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
WK-LIVE 5/7: analisten spreken schande over Paraguay na schoppartij
De wedstrijd tussen Frankrijk en Paraguay zindert na. De Zuid-Amerikanen gingen hun boekje meermaals te buiten en schopten en duwden er bij momenten op los. Vooral Kylian Mbappé moest het zwaar ontgelden tijdens de 1-0-zege van Les Bleus. De scheidsrechter hield de kaarten echter op zak voor Paraguay.
Analist (en ex-voetballer) Ibrahim Afellay begreep er bij de NOS niets van. "Moet iemand eerst Mbappé het ziekenhuis in slaan voordat er een kaart gegeven wordt, misschien?", klonk het. "Het was duidelijk een slaande beweging en hij kreeg niet eens geel."
Ook Arsenal-icoon Thierry Henry was gedegouteerd. "Voetbal heeft gezegevierd. Ik wil niet praten over Paraguay", vertelde hij bij FOX Sports. Dat is duidelijk.
Op voorhand al verloren? Rode Duivels strijden tegen de VS én vervelende WK-vloek
De Rode Duivels zijn in volle voorbereiding op hun achtste finale tegen de VS. De Belgen nemen het dinsdagnacht op tegen het gastland en zullen ook het thuispubliek moeten overwinnen. Een vervelende statistiek geeft de Duivels niet veel moed voor de wedstrijd. Een goede start wordt cruciaal. (Lees meer)
Paraguay bijt van zich af na ordinaire schoppartij: "Op het veld vechten we als leeuwen"
Frankrijk kende gisteren meer moeite dan verwacht met Paraguay. De Zuid-Amerikanen verdedigden zich met hand en tand in de zestiende finales van het WK, maar trokken uiteindelijk aan het kortste eind met 0-1. Na de wedstrijd kreeg Paraguay bakken kritiek. La Albirroja bijt nu van zich. (Lees meer)
OFFICIEEL Real Madrid heeft gedroomde topaanwinst helemaal beet
Real Madrid beleefde een naar Madrileense normen heel mager seizoen. De Koninklijke won geen enkele prijs en zag aartsvijand FC Barcelona triomferen in LaLiga. Volgend seizoen moet het een pak beter en daarom pakt voorzitter Florentino Pérez door op de transfermarkt. (Lees meer)
Geen Atlanta 2.0: Rode Duivels nemen besluit
Iedereen herinnert zich dat nog: de wedstrijd tussen de VS en België op 28 maart jongstleden in Atlanta was op tv bijzonder lastig om te volgen. Zelfs de spelers op het veld klaagden erover. De reden: shirts die, zodra de spelers in beweging kwamen, veel te veel op elkaar leken. Het thuisshirt van de Verenigde Staten, met rode en witte strepen, leek verwarrend veel op het tweede shirt van België, lichtblauw en bleekrood, dat verwijst naar het werk van René Magritte.
Op televisie was het een heuse sketch: het was onmogelijk te zien wie de bal had. En de tv-kijkers waren niet de enigen die klaagden: de Rode Duivels bevestigden na de wedstrijd dat ook zij het soms moeilijk hadden om te zien naar wie ze speelden. Twee dagen voor een nieuwe USA-België, en dit keer wereldwijd te zien, wil niemand zo’n scenario herbeleven. Intussen is duidelijk welke shirts beide ploegen zullen dragen.
USA-Belgium uniform matchup is set. pic.twitter.com/JDVSL9zeiI— NFL Fashion Advice (@fashion_nfl) July 3, 2026
België speelt inderdaad in het "Magritte-shirt", de VS kiezen voor hun uitshirt. Dat is donkerblauw en bezaaid met sterren, waardoor er deze keer geen verwarring zou mogen ontstaan. Interessant detail: zoals verschillende fans van de Verenigde Staten opmerken, is Team USA ongeslagen met het shirt met strepen ("stripes shirt"), wat niet het geval is met het shirt met sterren ("stars shirt": het duo verwijst naar de "stars and stripes" van de Amerikaanse vlag). Een goed voorteken?
Raphinha opnieuw buiten strijd voor Brazilië
Volgens het Spaanse medium Sport zal Raphinha opnieuw ontbreken bij Brazilië voor de achtste finale tegen Noorwegen, nadat hij al de wedstrijden tegen Schotland en Japan miste. De wedstrijd vindt zondag om 22u00 plaats in het MetLife Stadium.
Raphinha wel klaar voor kwartfinales?
Hij heeft nog altijd niet deelgenomen aan een groepstraining en is nog steeds herstellende van een blessure aan de rechter hamstring. Onlangs is hij wel aan zijn revalidatiefase begonnen, met een geleidelijke terugkeer op het veld: eerst met sportschoenen en daarna met noppen.
Trainer Carlo Ancelotti en zijn staf hadden beslist dat als hij niet fit zou zijn voor de sessie van deze donderdag, hij er niet bij zou zijn tegen Noorwegen. Die wedstrijd komt dan ook te vroeg om op zijn deelname te rekenen.
Modric duidelijk: het was geen strafschop
Luka Modrić was erg teleurgesteld na de uitschakeling van Kroatië tegen Portugal (2-1). In de mixed zone haalde hij uit naar het gebruik van de VAR: "Toen de VAR voor het eerst werd ingevoerd, heb ik gezegd dat ik daar niet van hield. Met de tijd is het in sommige gevallen wel nuttig gebleken, maar ofwel wordt het verkeerd gebruikt, ofwel weet ik het niet..."
"Ofwel wordt het selectief toegepast, ofwel afhankelijk van hoe belangrijk het team is. Want volgens mij zou de VAR alleen mogen ingrijpen bij een overduidelijke, flagrante fout, voor 200%. Vandaag was er voor mij geen penalty. Ze waren in duel en trokken aan elkaar. Zo geef je in het voetbal geen strafschoppen."
Goede en slechte vibes? Ref voor België - USA is bekend
De Rode Duivels nemen het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen de Verenigde Staten. De inzet is een plaats in de kwartfinales tegen Spanje of Portugal. Er zijn nu alvast wat meer details over dat duel uitgelekt. (Lees meer)
De held van Kaapverdië scoorde “een Lukebakio”… en Dodi heeft er iets over te zeggen
Dodi Lukebakio: maakte hij ooit al een goal zoals die van Sidny Cabral tegen Argentinië? Het was in elk geval zijn "specialiteit", al kwam die dan vanop de andere flank. (Lees meer)
Axel Witsel geeft één van de sleutels voor USA-België prijs
Op zijn 37ste is Axel Witsel op dit WK 2026 bijna een officieuze assistent van Rudi Garcia én een belangrijke schakel in de kleedkamer. Zijn mening over de wedstrijd van maandag weegt dan ook zwaar. (Lees meer)
Frankrijk ontsnapt aan blamage tegen Paraguay: favoriet toont plots barsten richting kwartfinale
Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK, maar overtuigen deed de topfavoriet allerminst. Tegen een stug en bij momenten stevig Paraguay hadden Les Bleus een strafschop van Kylian Mbappé nodig om een pijnlijke verlenging te vermijden. (Lees meer)
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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