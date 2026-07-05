WK-LIVE 5/7: geen Atlanta 2.0 door beslissing truitjes

Redactie
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WK-LIVE 5/7: geen Atlanta 2.0 door beslissing truitjes
Foto: © photonews
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

Aernout Van Lindt

Geen Atlanta 2.0: Rode Duivels nemen besluit

Iedereen herinnert zich dat nog: de wedstrijd tussen de VS en België op 28 maart jongstleden in Atlanta was op tv bijzonder lastig om te volgen. Zelfs de spelers op het veld klaagden erover. De reden: shirts die, zodra de spelers in beweging kwamen, veel te veel op elkaar leken. Het thuisshirt van de Verenigde Staten, met rode en witte strepen, leek verwarrend veel op het tweede shirt van België, lichtblauw en bleekrood, dat verwijst naar het werk van René Magritte.

Op televisie was het een heuse sketch: het was onmogelijk te zien wie de bal had. En de tv-kijkers waren niet de enigen die klaagden: de Rode Duivels bevestigden na de wedstrijd dat ook zij het soms moeilijk hadden om te zien naar wie ze speelden. Twee dagen voor een nieuwe USA-België, en dit keer wereldwijd te zien, wil niemand zo’n scenario herbeleven. Intussen is duidelijk welke shirts beide ploegen zullen dragen.

USA-Belgium uniform matchup is set. pic.twitter.com/JDVSL9zeiI

— NFL Fashion Advice (@fashion_nfl) July 3, 2026

België speelt inderdaad in het "Magritte-shirt", de VS kiezen voor hun uitshirt. Dat is donkerblauw en bezaaid met sterren, waardoor er deze keer geen verwarring zou mogen ontstaan. Interessant detail: zoals verschillende fans van de Verenigde Staten opmerken, is Team USA ongeslagen met het shirt met strepen ("stripes shirt"), wat niet het geval is met het shirt met sterren ("stars shirt": het duo verwijst naar de "stars and stripes" van de Amerikaanse vlag). Een goed voorteken?

Aernout Van Lindt

Raphinha opnieuw buiten strijd voor Brazilië

Volgens het Spaanse medium Sport zal Raphinha opnieuw ontbreken bij Brazilië voor de achtste finale tegen Noorwegen, nadat hij al de wedstrijden tegen Schotland en Japan miste. De wedstrijd vindt zondag om 22u00 plaats in het MetLife Stadium.

Raphinha wel klaar voor kwartfinales?

Hij heeft nog altijd niet deelgenomen aan een groepstraining en is nog steeds herstellende van een blessure aan de rechter hamstring. Onlangs is hij wel aan zijn revalidatiefase begonnen, met een geleidelijke terugkeer op het veld: eerst met sportschoenen en daarna met noppen.

Trainer Carlo Ancelotti en zijn staf hadden beslist dat als hij niet fit zou zijn voor de sessie van deze donderdag, hij er niet bij zou zijn tegen Noorwegen. Die wedstrijd komt dan ook te vroeg om op zijn deelname te rekenen.

Aernout Van Lindt

Modric duidelijk: het was geen strafschop

Luka Modrić was erg teleurgesteld na de uitschakeling van Kroatië tegen Portugal (2-1). In de mixed zone haalde hij uit naar het gebruik van de VAR: "Toen de VAR voor het eerst werd ingevoerd, heb ik gezegd dat ik daar niet van hield. Met de tijd is het in sommige gevallen wel nuttig gebleken, maar ofwel wordt het verkeerd gebruikt, ofwel weet ik het niet..."

"Ofwel wordt het selectief toegepast, ofwel afhankelijk van hoe belangrijk het team is. Want volgens mij zou de VAR alleen mogen ingrijpen bij een overduidelijke, flagrante fout, voor 200%. Vandaag was er voor mij geen penalty. Ze waren in duel en trokken aan elkaar. Zo geef je in het voetbal geen strafschoppen."

Goede en slechte vibes? Ref voor België - USA is bekend

De Rode Duivels nemen het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen de Verenigde Staten. De inzet is een plaats in de kwartfinales tegen Spanje of Portugal. Er zijn nu alvast wat meer details over dat duel uitgelekt. (Lees meer)

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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

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