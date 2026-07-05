WK-LIVE 5/7: Paraguay zorgt voor bizarre statistieken na clash met Frankrijk
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Aardbevingen met dank aan Rode Duivels
"Aardbevingen door Belgium's historische Wereldcup 2026 in de zomer van 2026! De breedbandseismometers en accelerometers van het Belgische seismisch netwerk, beheerd door de Koninklijke Sterrenwacht van België, hebben de sprongen van het Belgische publiek tijdens die waanzinnige 3-2 wedstrijd van gisteren weer perfect in kaart gebracht."
"Verschillende stations van het BE-netwerk, geïnstalleerd in Brussel, Mons, Maaseik en Bree, registreerden de bewegingen van het publiek tijdens de doelpunten 1-2, 2-2 en 3-2! Leuk om onze gegevens te vergelijken met die van de HWK4-seismometer van het Pacific Northwest Seismic Network in het Seattle Stadium!", klinkt het in een bericht van Seismologie.be op de sociale media.
Mbappé: "Handen in de stront"
Frankrijk zit in de kwartfinales van het WK voetbal. Het won in de achtste finales met 1-0 van Paraguay na een echte strijdwedstrijd. Hoogstaand was het niet, beseft ook Kylian Mbappé. Die ziet er wel iets moois in. "We hebben getoond dat we meer zijn dan een elftal dat gewoon kan aanvallen."
"Als we de handen in de stront moeten duwen, dan duwen we onze handen in de stront. Mijn excuses voor de beeldspraak", aldus de goalgetter van de Franse nationale ploeg. "Ze dachten dat we hier in een smoking een-tweetjes gingen opvoeren. We hebben ervoor gewerkt en hebben gewonnen. Zelfs in hun spelletje waren we de betere ploeg."
Wie wordt de nieuwe bondscoach van Nederland?
Ronald Koeman is bondscoach af bij Oranje na een teleurstellend WK voor Nederland. Pep Guardiola wordt plots hier en daar genoemd als mogelijke nieuwe oefenmeester van de Nederlandse nationale ploeg. Maar er zijn ook nog andere namen die genoemd worden bij onze noorderburen.
Ook Peter Bosz van PSV Eindhoven zou in de wandelgangen genoemd worden. "Er kwam geen harde nee toen er hem naar gevraagd werd", klonk het in Vandaag Inside. Het lijkt erop dat hij de KNVB én PSV allebei niet voor het hoofd wil stoten. De kans lijkt klein, want de afkoopsom richting PSV Eindhoven zal ook niet minnetjes zijn.
Nederlands international likt wonden: "Waren ervan overtuigd dat we wereldkampioen zouden worden"
Voor Nederland draaide het WK uit op een grote ontgoocheling. Onze noorderburen trokken met grote ambities naar het toernooi, maar raakten in de achtste finales niet voorbij Marokko. Dat komt duidelijk hard aan bij Marten de Roon, die op Instagram een emotionele boodschap neerpent. (Lees meer)
WK-LIVE 5/7: Paraguay zorgt voor bizarre statistieken na clash met Frankrijk
Mooi was het niet, de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. De Paraguayanen gingen de hele match fel door op hun tegenstanders en zochten daarbij meermaals de grens van het toelaatbare op. Vreemd genoeg kregen de Zuid-Amerikanen geen enkele gele kaart, terwijl er heel wat fases waren waarop dat wel had gekund.
Het zorgt voor een opmerkelijke statistiek: Paraguay kreeg voor de eerste keer in een WK-duel sinds de wedstrijd tegen Nigeria in 1998 geen enkele kaart. Dat weet het databureau Opta.
Daarnaast zorgde Paraguay tegen Frankrijk met 54,1 procent voor de tweede laagste passnauwkeurigheid in de WK-geschiedenis. De enige ploeg die ooit slechter deed, was Paraguay zelf in zijn WK-wedstrijd tegen Turkije. Opmerkelijk.
0 - Today against France, Paraguay didn't pick up a single card in a FIFA World Cup match for the first time since 1998 against Nigeria.— OptaJoe (@OptaJoe) July 4, 2026
Gentlemanly. pic.twitter.com/wb8buLGNwu
54 - Since 1966, the two lowest passing accuracies by a team in a FIFA World Cup match have been...— OptaJoe (@OptaJoe) July 4, 2026
🇵🇾 Paraguay vs 🇹🇷 Türkiye in 2026 (53.9%)
🇵🇾 Paraguay vs 🇫🇷 France in 2026 (54.1%)
Preoccupied. pic.twitter.com/rfQlxpUVNL
Rode Duivel zwáár op de korrel genomen: "Zo traag als dikke stront"
De Rode Duivels staan dinsdagnacht voor een moeilijke WK-opdracht tegen de VS. Brandon Mechele is basisspeler op het toernooi en speelde al enkele sterke wedstrijden. Na het duel tegen Senegal (3-2) kreeg hij echter stevige kritiek vanuit Nederland. (Lees meer)
Amerikanen bezorgen Rode Duivels stevige realitycheck: "Dat telt nu niet"
De Rode Duivels (en hun fans) tellen af naar dinsdagnacht 2.00 uur Belgische tijd. Op dat tijdstip zullen ze het opnemen tegen de Verenigde Staten, een van de drie gastlanden van het WK. De Amerikanen bulken van het vertrouwen, maar verwachten zich aan een close game. (Lees meer)
WK-LIVE 5/7: analisten spreken schande over Paraguay na straatgevecht
De wedstrijd tussen Frankrijk en Paraguay zindert na. De Zuid-Amerikanen gingen hun boekje meermaals te buiten en schopten en duwden er bij momenten op los. Vooral Kylian Mbappé moest het zwaar ontgelden tijdens de 1-0-zege van Les Bleus. De scheidsrechter hield de kaarten echter op zak voor Paraguay.
Analist (en ex-voetballer) Ibrahim Afellay begreep er bij de NOS niets van. "Moet iemand eerst Mbappé het ziekenhuis in slaan voordat er een kaart gegeven wordt, misschien?", klonk het. "Het was duidelijk een slaande beweging en hij kreeg niet eens geel."
Ook Arsenal-icoon Thierry Henry was gedegouteerd. "Voetbal heeft gezegevierd. Ik wil niet praten over Paraguay", vertelde hij bij FOX Sports. Dat is duidelijk.
Op voorhand al verloren? Rode Duivels strijden tegen de VS én vervelende WK-vloek
De Rode Duivels zijn in volle voorbereiding op hun achtste finale tegen de VS. De Belgen nemen het dinsdagnacht op tegen het gastland en zullen ook het thuispubliek moeten overwinnen. Een vervelende statistiek geeft de Duivels niet veel moed voor de wedstrijd. Een goede start wordt cruciaal. (Lees meer)
Paraguay bijt van zich af na ordinaire schoppartij: "Op het veld vechten we als leeuwen"
Frankrijk kende gisteren meer moeite dan verwacht met Paraguay. De Zuid-Amerikanen verdedigden zich met hand en tand in de zestiende finales van het WK, maar trokken uiteindelijk aan het kortste eind met 0-1. Na de wedstrijd kreeg Paraguay bakken kritiek. La Albirroja bijt nu van zich. (Lees meer)
OFFICIEEL Real Madrid heeft gedroomde topaanwinst helemaal beet
Real Madrid beleefde een naar Madrileense normen heel mager seizoen. De Koninklijke won geen enkele prijs en zag aartsvijand FC Barcelona triomferen in LaLiga. Volgend seizoen moet het een pak beter en daarom pakt voorzitter Florentino Pérez door op de transfermarkt. (Lees meer)
Geen Atlanta 2.0: Rode Duivels nemen besluit
Iedereen herinnert zich dat nog: de wedstrijd tussen de VS en België op 28 maart jongstleden in Atlanta was op tv bijzonder lastig om te volgen. Zelfs de spelers op het veld klaagden erover. De reden: shirts die, zodra de spelers in beweging kwamen, veel te veel op elkaar leken. Het thuisshirt van de Verenigde Staten, met rode en witte strepen, leek verwarrend veel op het tweede shirt van België, lichtblauw en bleekrood, dat verwijst naar het werk van René Magritte.
Op televisie was het een heuse sketch: het was onmogelijk te zien wie de bal had. En de tv-kijkers waren niet de enigen die klaagden: de Rode Duivels bevestigden na de wedstrijd dat ook zij het soms moeilijk hadden om te zien naar wie ze speelden. Twee dagen voor een nieuwe USA-België, en dit keer wereldwijd te zien, wil niemand zo’n scenario herbeleven. Intussen is duidelijk welke shirts beide ploegen zullen dragen.
USA-Belgium uniform matchup is set. pic.twitter.com/JDVSL9zeiI— NFL Fashion Advice (@fashion_nfl) July 3, 2026
België speelt inderdaad in het "Magritte-shirt", de VS kiezen voor hun uitshirt. Dat is donkerblauw en bezaaid met sterren, waardoor er deze keer geen verwarring zou mogen ontstaan. Interessant detail: zoals verschillende fans van de Verenigde Staten opmerken, is Team USA ongeslagen met het shirt met strepen ("stripes shirt"), wat niet het geval is met het shirt met sterren ("stars shirt": het duo verwijst naar de "stars and stripes" van de Amerikaanse vlag). Een goed voorteken?
Raphinha opnieuw buiten strijd voor Brazilië
Volgens het Spaanse medium Sport zal Raphinha opnieuw ontbreken bij Brazilië voor de achtste finale tegen Noorwegen, nadat hij al de wedstrijden tegen Schotland en Japan miste. De wedstrijd vindt zondag om 22u00 plaats in het MetLife Stadium.
Raphinha wel klaar voor kwartfinales?
Hij heeft nog altijd niet deelgenomen aan een groepstraining en is nog steeds herstellende van een blessure aan de rechter hamstring. Onlangs is hij wel aan zijn revalidatiefase begonnen, met een geleidelijke terugkeer op het veld: eerst met sportschoenen en daarna met noppen.
Trainer Carlo Ancelotti en zijn staf hadden beslist dat als hij niet fit zou zijn voor de sessie van deze donderdag, hij er niet bij zou zijn tegen Noorwegen. Die wedstrijd komt dan ook te vroeg om op zijn deelname te rekenen.
Modric duidelijk: het was geen strafschop
Luka Modrić was erg teleurgesteld na de uitschakeling van Kroatië tegen Portugal (2-1). In de mixed zone haalde hij uit naar het gebruik van de VAR: "Toen de VAR voor het eerst werd ingevoerd, heb ik gezegd dat ik daar niet van hield. Met de tijd is het in sommige gevallen wel nuttig gebleken, maar ofwel wordt het verkeerd gebruikt, ofwel weet ik het niet..."
"Ofwel wordt het selectief toegepast, ofwel afhankelijk van hoe belangrijk het team is. Want volgens mij zou de VAR alleen mogen ingrijpen bij een overduidelijke, flagrante fout, voor 200%. Vandaag was er voor mij geen penalty. Ze waren in duel en trokken aan elkaar. Zo geef je in het voetbal geen strafschoppen."
Goede en slechte vibes? Ref voor België - USA is bekend
De Rode Duivels nemen het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen de Verenigde Staten. De inzet is een plaats in de kwartfinales tegen Spanje of Portugal. Er zijn nu alvast wat meer details over dat duel uitgelekt. (Lees meer)
De held van Kaapverdië scoorde “een Lukebakio”… en Dodi heeft er iets over te zeggen
Dodi Lukebakio: maakte hij ooit al een goal zoals die van Sidny Cabral tegen Argentinië? Het was in elk geval zijn "specialiteit", al kwam die dan vanop de andere flank. (Lees meer)
Axel Witsel geeft één van de sleutels voor USA-België prijs
Op zijn 37ste is Axel Witsel op dit WK 2026 bijna een officieuze assistent van Rudi Garcia én een belangrijke schakel in de kleedkamer. Zijn mening over de wedstrijd van maandag weegt dan ook zwaar. (Lees meer)
Frankrijk ontsnapt aan blamage tegen Paraguay: favoriet toont plots barsten richting kwartfinale
Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK, maar overtuigen deed de topfavoriet allerminst. Tegen een stug en bij momenten stevig Paraguay hadden Les Bleus een strafschop van Kylian Mbappé nodig om een pijnlijke verlenging te vermijden. (Lees meer)
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Lees ook...
Volg Verenigde Staten - België live op Voetbalkrant.com vanaf 02:00 (07/07).
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief