'Charleroi gaat strijd aan voor gewilde middenvelder van 1 miljoen'

Sporting Charleroi hoopt volgend seizoen goed voor de dag te komen. Met Nicolas Frutos als sportief directeur willen de Carolo's een woordje meespreken en daarom wordt er nu al druk gewerkt op de zomermercato. De Henegouwers zouden nu interesse hebben in een Ghanese middenvelder.

Charleroi kende een wisselvallig seizoen en zag Rik De Mil naar KAA Gent trekken. De Zebra's beleefden net na nieuwjaar een sterke periode, maar zakten daarna helemaal in. Hans Cornelis werd bedankt voor bewezen diensten en werd vervangen door Mario Kohnen.

Alex Opoku Sarfo

Die leidde Charleroi uiteindelijk naar de derde plek in de Europa Play-offs. In het Zwarte Land zijn ze echter ambitieus en willen ze een volgende stap zetten. Kévin Van den Kerkhof maakte al de overstap van FC Metz en Noah Solheid werd weggehaald bij Seraing. Met Severin Nioule haalde Charleroi ook een aanvaller binnen. Hij werd voor 300.000 weggekocht bij het Zweedse Häcken.

De honger op Mambourg is daarmee nog niet gestild. Volgens Sacha Tavolieri mikt Charleroi nu ook op Alex Opoku Sarfo. Dat is een 21-jarige Ghanese middenvelder die momenteel aan de slag is op Cyprus bij Aris Limassol.

1 miljoen euro

De Cyprioten zouden mikken op een bedrag tussen 800.000 euro en 1 miljoen. Charleroi wil echter maar tot 500.000 euro gaan. Er zal dus nog een potje onderhandeld moeten worden. De Zebra's mogen echter niet te lang talmen, want ook het Poolse Górnik Zabrze heeft de speler op de radar staan.

🦓 EXCL - Le Sporting Charleroi s’intéresse à Alex Opoku Sarfo!



🇬🇭 L’Aris Limassol veut entre €800K et €1M pour milieu ghanéen mais le RCSC n’est disposé qu’à en offrir €500K.



💰Le club de JPL fait face à la concurrence du Gornik Zabrze dans ce dossier.



⏳Plus d’infos à… pic.twitter.com/9ktNGtwVFu



— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 6, 2026

Contract tot midden 2028

Opoku Sarfo werd het afgelopen seizoen door Aris Limassol uitgeleend aan FC Pari Nizhny Novgorod, een club uit Rusland die degradeerde naar de tweede klasse. Hij kwam er veertien keer in actie.

Daarvoor kwam Opoku Sarfo ook uit voor Benab FC - een club uit zijn thuisland Ghana - en AEZ Zakaki. Bij Aris Limassol heeft hij nog een contract tot midden 2028. Volgens Transfermarkt moet de tweevoudige Ghanese belofteninternational momenteel 1 miljoen euro kosten.