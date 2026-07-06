Inter of Tottenham? 'Nieuwe enorme wending in dossier Union SG'

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Union SG gaat ook deze zomer vermoedelijk opnieuw een aantal van zijn sterkhouders kwijtspelen. Er wordt aan de mouw van Anan Khalaili getrokken. Die leek te gaan vertrekken naar Italië, maar er is ondertussen een pittige kaper op de kust met Tottenham Hotspur. Ook Inter zet nu een stapje verder.