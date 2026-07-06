'Stormloop op sterkhouder, jackpot wordt alleen maar groter voor Club Brugge'

Club Brugge mag zich stilaan opmaken voor de hoogst mogelijke jackpot. Christos Tzolis zou wel eens héél veel geld kunnen opleveren. Meer zelfs: er lijkt nog meer voor hem te kunnen worden gevangen dan aanvankelijk gedacht.

In het dossier rond Christos Tzolis komen we elke week wel in een andere fase terecht en dat is ook dit weekend niet anders. De Griek geniet momenteel van een welverdiende vakantie, maar achter de schermen is het héél druk. Onder meer Galatasaray SK, Aston Villa, Juventus FC, Manchester United en AS Roma informeerden.

Dat is geen nieuws an sich. En ook niet dat Arsenal FC de eerste ploeg is die contact legde met Club Brugge én daarin ook formeel is dat ze een bod willen uitbrengen. En dus zijn ze ondertussen on speaking terms met Club Brugge. Blauw-zwart en The Gunners willen er samen uitkomen.

Club Brugge wil het onderste uit de kan

Het is de bedoeling dat de gesprekken op clubniveau de komende dagen en weken worden opgestart. En dat zou wel eens enkel tegen de juiste prijs kunnen gaan gebeuren, want Club Brugge wil dat Arsenal diep in de buidel gaat tasten. De koopjesperiode is voorbij op Jan Breydel, zoveel is duidelijk.

De 24-jarige flankaanvaller heeft een contract tot medio 2029 in het Jan Breydelstadion. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op veertig miljoen euro. Voor een eurocent minder zal hij dan ook niét vertrekken, is de teneur. Mogelijk zal hij zelfs nog (veel) meer moeten opleveren en kunnen we dan al gaan spreken over een mogelijk bedrag tot bijna 50 miljoen euro.

Arsenal zal Leandro Trossard moeten vervangen

De kans dat Club Brugge deze zomer voor hem en/of voor Ordonez het transferrecord gaat breken? Die kans neemt zienderogen toe. Een Rode Duivel zou bovendien nog wel eens een doorslaggevende rol kunnen spelen in het hele verhaal. En die Rode Duivel luistert naar de naam Leandro Trossard.





Bij Arsenal zijn ze bereid om op hem (flink) te cashen. Besiktas roert zich en zou er de winger heel graag willen bij hebben na het WK met de Rode Duivels. Waarop er dan weer meteen een plekje vrij komt in de selectie van The Gunners. Het maakt de noodzaak om (iemand van het kaliber van) Tzolis in huis te halen weer wat groter ...