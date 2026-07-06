Waanzinnige statistiek van Brazilië tegen Europese teams, Haaland de held

Is het een stunt of is het dat niet? Daar zal 'de jury' het misschien niet over eens zijn. Maar voor Brazilië is het andermaal niet gelukt om te winnen van een Europees team in de knock-outs van een groot toernooi. Erling Haaland was de held van de avond - alweer.

Brazilië tegen Europese teams in de knock-outfase van het WK? Dat was al een tijdje geen succesformule. SInds ze het WK 2002 in Japan en Zuid-Korea wonnen, zijn ze er altijd uitgevlogen tegen een Europese tegenstander.

Ghana, Chili (2x), Colombia, Mexico, Zuid-Korea en in de vorige ronde van dit WK Japan leverden telkens een overwinning op de laatste twintig jaar, maar tegen Frankrijk, Nederland (2x), Duitsland, België en Kroatië liep het telkens verkeerd.

En daar mag nu ook een zevende nederlaag op rij aan toegevoegd worden in de knock-outs, want ook Noorwegen was te sterk voor de Brazilianen. Met dank aan een heel erg sterke Erling Haaland uiteraard, voor de zoveelste keer.