WK-LIVE 6/7

Redactie
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

Enorm risico voor VS als KBVB naar het TAS trekt in zaak Balogun

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) beschikt mogelijk toch nog over een juridisch middel in de veelbesproken zaak rond Folarin Balogun. Volgens informatie van Belga kan de ad-hoccommissie van het Internationaal Sporttribunaal (TAS) zich nog over het dossier buigen. (Lees meer)

Waanzinnige statistiek van Brazilië tegen Europese teams, Haaland de held

Is het een stunt of is het dat niet? Daar zal 'de jury' het misschien niet over eens zijn. Maar voor Brazilië is het andermaal niet gelukt om te winnen van een Europees team in de knock-outs van een groot toernooi. Erling Haaland was de held van de avond - alweer. (Lees meer)

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