WK-LIVE 6/7: Henderson breekt arm bij viering, CR7 profiteerde ook al van 'artikel 27'
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Waarom Jérémy Doku zijn WK aan het verknallen is
Erling Haaland schitterde en loodste Noorwegen naar de kwartfinales van het WK na Brazilië te hebben doen zinken. In België is het net het omgekeerde: Jérémy Doku beleeft een mislukt toernooi en slaagt er niet in Eden Hazard te vervangen. (Lees meer)
Artikel 27 redde ook Cristiano Ronaldo al
De kwijtschelding van een schorsing na een disciplinaire sanctie op het veld is voorzien in artikel 27 van de FIFA. Dat artikel geeft de Disciplinaire Commissie de mogelijkheid om een schorsing voorlopig op te heffen, op voorwaarde dat de betrokken speler gedurende een bepaalde periode geen nieuwe overtreding van een vergelijkbare ernst begaat. Gebeurt dat toch, dan kan die opheffing opnieuw ingetrokken worden.
Dat is het artikel waarop de FIFA zich beroept om Folarin Balogun, tot ieders verbazing, toch te laten meespelen in de achtste finale van komende nacht tegen België. Volgens L’Équipe is er in de archieven van de Disciplinaire Code vóór 2019 geen spoor van dat artikel 27 terug te vinden. Dat doet vermoeden dat het werd ingevoerd onder het voorzitterschap van Gianni Infantino.
Garrincha en Ronaldo eerder al gered door artikel 27
Toch gaat een precedent al terug tot 1962, toen de Braziliaanse legende Garrincha rood kreeg omdat hij in de halve finale van het WK tegen Chili een tegenstander een trap had gegeven. Tot algemene verbazing hief de FIFA de schorsing van Garrincha op, waardoor hij de finale kon spelen. Een cruciale meevaller, want Brazilië won die finale met 3-1 van Tsjechoslowakije.
Ook het internationale voetbal kreeg te maken met een recenter geval, dat zelfs invloed had op dit WK. Het verhaal gaat over Cristiano Ronaldo, die in de kwalificatiewedstrijd tegen Ierland werd uitgesloten na een elleboogstoot aan een tegenstander. CR7 werd aanvankelijk voor drie wedstrijden geschorst, wat hem de start van Portugal in het toernooi had kunnen doen missen. Maar na herbekijken van zijn dossier in het licht van artikel 27 verminderde de FIFA de straf tot één effectieve wedstrijd.
Trump mikpunt van spot, ook bondscoach Noorwegen roert zich
De affaire rond het opheffen van de schorsing van Folarin Balogun neemt gigantische proporties aan. De Noorse bondscoach Stale Solbakken toonde zich solidair, maar vooral erg ongerust. Ondertussen tieren de memes welig. (Lees meer)
FIFA antwoordt België... en legt ultimatum op
De soap rond Folarin Balogun blijft maar duren. Vanmorgen doorbrak de FIFA de stilte... om België een ultimatum te stellen, als onze delegatie haar rechten wil laten gelden. (Lees meer)
Neymar kondigt afscheid aan
"Ik heb het geprobeerd, ik heb het geprobeerd. Nu is het voorbij. De cirkel is rond: ik begon hier, ik eindig hier", aldus Neymar Junior in New York na de nederlaag van zijn Brazilië tegen Noorwegen. En zo neemt hij ook meteen afscheid van de Braziliaanse nationale ploeg, zoveel is duidelijk.
De ervaren Braziliaan was de verrassing in de Braziliaanse WK-selectie. Tegen Noorwegen mocht hij nog wat speelminuten verzamelen en in de absolute slotfase scoorde hij vanop de stip ook nog de 1-2. Zo verlaat hij het internationale toneel alsnog met een doelpunt en op een positieve noot, al komt de nederlaag wel zwaar aan.
Internationale pers is zeer duidelijk over de 'Balogun-affaire'
De opheffing van de schorsing van Folarin Balogun voor de wedstrijd tegen de Rode Duivels zorgt internationaal voor heel wat ophef. We geven u graag een selectie mee uit de intussen wijdverspreide verontwaardiging. (Lees meer)
Filip Joos slaat er compleet naast met Jay-Z
De wedstrijd tussen Noorwegen en Brazilië was een heel spannende op het veld, maar ook naast het veld was er heel wat te beleven. Ook heel wat notabelen waren aanwezig in het publiek. En daarbij ging het toch even flink mis met het commentaar van Filip Joos.
Toen Jay-Z in beeld kwam, begon Joos verkeerdelijk over Walter Casagrande, een ex-speler van Torino en Brazilië. Die is overigens ondertussen journalist voor de Braziliaanse televisie en de gelijkenis is er op zich wel, maar na de rust kwam Joos wel tussen: "Een kijker maakte me er attent op dat het iemand anders was, iets met een Jay en de laatste letter van het alfabet."
Stinkt het zaakje? FIFA verwijdert plots slide uit presentatie Rode Duivels
Het nieuws van de dag? Dat is de kwijtgescholden schorsing van Folarin Balogun, de spits van de Verenigde Staten. De FIFA is nu met iets heel bijzonder gekomen in de matchpresentatie aan de Rode Duivels. Een slide werd plots ... verwijderd. (Lees meer)
Jordan Henderson breekt arm bij viering
Ongezien. Jordan Henderson heeft volgens bondscoach Thomas Tuchel een flinke blessure opgelopen aan zijn pols. De middenvelder kwam niet in actie tijdens de 3-2 overwinning op Mexico in het Aztekenstadion, maar ging onderuit terwijl hij feestvierde met ploeggenoten en fans.
Op beelden vanaf de tribune was te zien hoe de oud-speler van Ajax over de boarding wilde klimmen, maar daarbij struikelde en bijzonder ongelukkig terechtkwam. Die beelden doen wat denken aan Comedy Capers. Het lijkt er meteen op dat het einde WK zal zijn voor de Engelse speler, al kwam die dus niet in actie tegen Mexico.
Jordan Henderson se rompió el brazo saltando la publicidad en los festejos de Inglaterra. Se perderá lo que resta de la Copa del Mundo pic.twitter.com/XYtUtoYdAp— Analistas APP descárgala (@SomosAnalistas_) July 6, 2026
Dit is de vermoedelijke opstelling van de Rode Duivels tegen VS
Deze maandag (lokale tijd, in de nacht van maandag op dinsdag Belgische tijd) nemen de Rode Duivels het op tegen het gastland van het WK 2026: de Verenigde Staten. Een duel dat bijzonder spannend belooft te worden. Dit is onze basiself. (Lees meer)
Nog 1 gastland blijft over: Engeland al strijdend voorbij Mexico naar de kwartfinales
Nog welgeteld één gastland blijft over op het WK ... de Verenigde Staten. Engeland heeft immers Mexico uitgeschakeld en moest hiervoor de mouwen opstropen. (Lees meer)
Waanzinnige statistiek van Brazilië tegen Europese teams, ook Engeland door
Is het een stunt of is het dat niet? Daar zal 'de jury' het misschien niet over eens zijn. Maar voor Brazilië is het andermaal niet gelukt om te winnen van een Europees team in de knock-outs van een groot toernooi. Erling Haaland was de held van de avond - alweer. (Lees meer)
Enorm risico voor VS als KBVB naar het TAS trekt in zaak Balogun
De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) beschikt mogelijk toch nog over een juridisch middel in de veelbesproken zaak rond Folarin Balogun. Volgens informatie van Belga kan de ad-hoccommissie van het Internationaal Sporttribunaal (TAS) zich nog over het dossier buigen. (Lees meer)
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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