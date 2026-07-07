Breekt Antoine Sibierski meteen het paars-witte transferrecord? 'Anderlecht gaat héél ver voor deze aanvaller'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Breekt Antoine Sibierski meteen het paars-witte transferrecord? 'Anderlecht gaat héél ver voor deze aanvaller'

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Antoine Sibierski schuimt de transfermarkt af in zijn zoektocht naar versterkingen voor RSC Anderlecht. Alieu Njie is één van de spelers die op de radar van de Fransman is verschenen. Breekt de sportief directeur al meteen het paars-witte transferrecord tijdens zijn eerste transferperiode?

De teller van Antoine Sibierski staat momenteel op twee transfers. Met Giulan Biancone en Léo Pétrot haalde de sportief directeur van RSC Anderlecht al twee (defensieve) versterkingen op. Of moet het drie zijn? Met Vitor Bruno haalde de Fransman ook een nieuwe coach naar het Lotto Park.

Het werk van Sibierski is echter verre van af. Zo speurt de sportief directeur van de Belgische recordkampioen nog naar versterkingen voor het middenveld én extra aanvallende slagkracht. Voor het offensieve compartiment is Alieu Njie op de radar van Sibierski verschenen. Meer zelfs: Anderlecht bracht al een bod uit op de 21-jarige flankaanvaller. 

Alieu Njie
© photonews

La Stampa weet dat Anderlecht een bod van zeven miljoen euro heeft gedaan om Njie naar Brussel te halen. Die aanbieding werd zonder pardon van tafel geveegd door Torino FC. Einde verhaal? Toch niet. Anderlecht bereidt momenteel een ultiem bod van maar liefst negen miljoen euro voor. Inclusief bonussen welteverstaan.


Het zou er meteen voor zorgen dat Sibierski in zijn eerste transferperiode het paars-witte transferrecord breekt. Dat record staat momenteel op naam van Nicolae Stanciu. Anderlecht betaalde in de zomer van 2016 net geen acht miljoen euro om de Roemeen los te weken bij het toenmalige Steaua Bucharest.

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Transfermarkt schat de marktwaarde van Njie op amper drie miljoen euro. Maar dat wil niet zeggen dat Anderlecht zegezeker is als er effectief negen miljoen euro op tafel komt. Met Nottingham Forest en US Lecce zijn er kapers op de kust. De Zweed met Gambiaanse roots heeft dan weer een contract tot medio 2029 in Turijn.

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