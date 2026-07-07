Dé domper op de feestvreugde: Rudi Garcia vreest het ergste

De Rode Duivels wonnen al bij al vlotjes hun achtste finale op het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada van gastland Team USA: 4-1. Alles goed dus? Niet echt, want er is een ferme domper op de feestvreugde met de (zware) blessure voor Amadou Onana.

Bij een ogenschijnlijk onbenullig duel kwam Amadou Onana heel slecht neer, met de knie onder het eigen lijf. Hij overstrekte zich daarbij danig en bleef meteen met heel veel pijn op het gras in Seattle liggen: einde partij voor de middenvelder.

"Hij is enorm belangrijk voor de groep, op en naast het veld. Het deed pijn om hem te zien afzien en ons te moeten verlaten. Het is een topkerel. Hij heeft tijdens de rust het woord genomen, ons opnieuw op scherp gezet en we wilden winnen voor hem."

Domper op de feestvreugde: Onana valt snel uit bij Rode Duivels

"Hij is een echte leider in de groep", had Nicolas Raskin al aangegeven. En ook Youri Tielemans nam het woord over zijn collega: "We steunen hem en hopen dat hij bij ons kan blijven. We willen nu tot het einde vechten voor hem."

© photonews

"Amadou is een heel grote persoonlijkheid binnen de groep en iedereen komt heel goed overeen met hem. We gaan hem missen, maar hopelijk kan hij er gewoon weer bij zijn", was de kapitein van de Rode Duivels duidelijk.

Kruisbandletsel voor Amadou Onana?

Romelu Lukaku kwam dan weer met een mooie boodschap bij het maken van de 4-1: hij liet het truitje van de onfortuinlijke Onana zien. Dan weet je eigenlijk ook meteen dat het heel ernstig zal zijn met de blessure van de Rode Duivel.



Lees ook... 🎥 Rode Duivels lachen met Trump: opvallende viering na de match›

Binnen de Belgische voetbalbond wordt gevreesd voor een kruisbandletsel en een maandenlange revalidatie, maar zelfs als de schade meevalt lijkt het sowieso wel einde toernooi te kunnen gaan zijn voor Onana. "We weten nog niet wat er aan de hand is, maar helaas denk ik dat het serieus is", gaf Rudi Garcia ook nog een update.