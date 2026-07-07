"Deze wedstrijd was vervalst" - FIFA krijgt weer zware aantijgingen na Egypte-Argentinië

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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"Deze wedstrijd was vervalst" - FIFA krijgt weer zware aantijgingen na Egypte-Argentinië
Foto: © photonews

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Egypte leek lange tijd op weg naar een sensationele stunt tegen Argentinië, maar zag een dubbele voorsprong in het slot alsnog uit handen glippen. De Zuid-Amerikanen bogen een 2-0-achterstand nog om in een overwinning, tot grote woede van bondscoach Hossam Hassan.

Na het laatste fluitsignaal spaarde de Egyptische keuzeheer zijn woorden allerminst. Volgens Hassan was er meer aan de hand dan alleen een sportieve ommekeer. "Ik zeg wat ik denk, ongeacht de gevolgen. Dit was overduidelijk een vervalste wedstrijd en de hele wereld heeft dat gezien."

De bondscoach ging zelfs nog een stap verder en suggereerde dat de Wereldbeker bewust in het voordeel van Argentinië wordt gestuurd. "Als ze zo graag willen dat Argentinië wint, waarom nodigen ze dan iedereen uit om mee te doen? Het WK is een marketingmachine. Ze willen dat Lionel Messi in het toernooi blijft."

Ze willen dat Messi in het toernooi blijft

Ook doelpuntenmaker Mostafa Ziko liet na afloop zijn frustratie de vrije loop. De Egyptenaar trok de eerlijkheid van het toernooi openlijk in twijfel.

"Het is duidelijk dat het WK gemanipuleerd is. Proficiat aan Argentinië met de wereldtitel. De inspanningen van een heel volk worden zomaar weggegooid. Het resultaat leek vooraf al vast te liggen", klonk het bijzonder scherp.


De uitspraken van Hassan en Ziko zullen ongetwijfeld nog een staartje krijgen. Of de FIFA reageert op de zware beschuldigingen, valt voorlopig nog af te wachten.

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