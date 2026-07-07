Dossier-De Cat loopt niét zoals Anderlecht het wil: Dit Duits bod ligt momenteel op tafel

Nathan De Cat gaat RSC Anderlecht deze zomer verlaten. De aangekondigde transfer loopt echter niet zoals de Belgische recordkampioen had gehoopt. En dus volgen de gehoopte centen ook niét.

RSC Anderlecht deed de voorbije maanden meerdere pogingen om het contract - de overeenkomst loopt medio 2027 af - van Nathan De Cat te verlengen. Ook Antoine Sibierski én Vitor Bruno zaten de voorbije weken met de 17-jarige middenvelder rond de tafel.

Ondertussen hebben ook de nieuwe sportief directeur én nieuwe coach van Anderlecht zich bij de situatie neergelegd. De Cat heeft zijn laatste officiële wedstrijd voor Anderlecht gespeeld. Het goudhaantje herstelt momenteel van een spierblessure.

De voorbije maanden informeerden Bayern München, Bayer 04 Leverkusen, Borussia Dortmund en Paris FC naar de voorwaarden van De Cat. Die clubs zag Anderlecht héél graag passeren. Er werd zelfs (luidop) gedroomd van een transfersom van meer dan dertig miljoen euro.

De Cat zou op die manier de duurste uitgaande transfer van Anderlecht worden. Vandaag staat Jérémy Doku in de geschiedenisboeken. Stade Rennais betaalde in 2020 26 miljoen euro voor het paars-witte jeugdproduct.

Nathan De Cat wordt niét de duurst uitgaande transfer van RSC Anderlecht

Ondertussen is het duidelijk dat De Cat Doku niét van de troon zal stoten. De 17-jarige middenvelder heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar TSG 1899 Hoffenheim. Een verhuis naar Parijs ziet hij niét zitten, terwijl de traditionele Duitse topclubs hebben afgehaakt.





Hoffenheim deed ondertussen al een (eerste) bod op De Cat. Die Kraichgauer zijn bereid om 15,5 miljoen euro te betalen. Dat is amper de helft van de gedroomde dertig miljoen euro. En een pak minder dan de marktwaarde van 27 miljoen die Transfermarkt op onze landgenoot heeft geplakt.

TSG 1899 Hoffenheim moét eigen transferrecord breken, maar...

De uiteindelijke transfersom - als het effectief een verhuis naar Sinsheim zal worden - zal wellicht wel enkele miljoenen hoger liggen, maar veel meer dan twintig miljoen euro zal het niet worden. Hoffenheim lijkt het eigen transferrecord moeten breken om De Cat naar Duitsland te halen. Dat staat momenteel met een transfersom van achttien miljoen euro op naam van Adam Hlozek.

Voor de volledigheid: ondertussen probeert PSV zich tussen alle partijen in te wurmen. Maar ook de Nederlandse landskampioen zal geen dertig miljoen euro betalen om De Cat naar de Eredivisie te halen. De Eindhovenaren betaalden zelfs nooit meer dan vijftien miljoen euro voor een speler. Al hebben ze voor alle duidelijk géén bod uitgebracht op De Cat.

