Folarin Balogun reageert zelf op de hele heisa rond zijn persoon en de Amerikaan neemt geen blad voor de mond

Folarin Balogun is dezer dagen één van de bekendste voetballers ter wereld. De Amerikaanse aanvaller was na een onderonsje tussen Donald Trump en Gianni Infantino plots wél speelgerechtigd voor de wedstrijd tegen België. Ondertussen heeft hij zelf gereageerd.

In 't kort: Folarin Balogun zat door een rode kaart op de strafbank voor de kwartfinale op het WK tussen de Verenigde Staten en België. Tot een telefoontje van Donald Trump naar Gianni Infantino ervoor zorgde dat de Amerikaanse aanvaller wél mocht spelen.

Op enkele dagen was Balogun wereldnieuws en keek de hele wereld met argusogen naar zijn prestatie. De Rode Duivels gaven The Stars and Stripes uiteindelijk een pak voor de broek - het werd 1-4 in Seattle. Balogun kwam amper in het stuk voor.

Natuurlijk was de beslissing van FIFA om mijn schorsing terug te draaien controversieel

"Natuurlijk was de beslissing van FIFA om mijn schorsing terug te draaien controversieel", reageeert Balogun zelf voor het eerst op de hele heisa. "Ik ga ook niet beweren dat het niet zo was."

"We hebben de beslissing van de scheidsrechter geaccepteerd toen ik een rode kaart kreeg", probeert de Amerikaanse aanvaller de zaken vanuit zijn perspectief te kaderen. "En we hebben de beslissing ook geaccepteerd toen er werd beslist dat ik wél mocht spelen."

Héél duidelijke woorden van Folarin Balogun

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"Uiteindelijk wilde ik gewoon het team helpen", besluit Balogun. "Ik heb de voorbije dagen proberen focussen op hetgeen op het veld gebeurt. De rest is geen beslissing van mij. Daar heb ik geen invloed op. Meer valt er niet op te zeggen."