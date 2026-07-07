KBVB zet punt achter juridische strijd met FIFA na zaak-Balogun: wel duidelijke boodschap naar wereldbond

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
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KBVB zet punt achter juridische strijd met FIFA na zaak-Balogun: wel duidelijke boodschap naar wereldbond
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De zaak rond Folarin Balogun krijgt dan toch geen juridisch vervolg. Na de overtuigende 1-4-overwinning van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten heeft de Koninklijke Belgische Voetbalbond beslist om geen verdere stappen te ondernemen tegen de FIFA.

De Belgische bond onderzocht de voorbije dagen verschillende pistes, waaronder een procedure bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS). Uiteindelijk wordt die kaart niet getrokken. De kans op succes werd als beperkt ingeschat en bovendien wil de KBVB vermijden dat het conflict met de wereldvoetbalbond verder escaleert.

Vraag om de reglementen te evalueren

Daarmee komt er een einde aan een dossier dat de aanloop naar de achtste finale volledig beheerste. Balogun was na zijn rode kaart tegen Bosnië en Herzegovina automatisch geschorst, maar de FIFA besloot via artikel 27 van haar disciplinaire reglement de uitvoering van die schorsing op te schorten. Daardoor kon de Amerikaanse spits toch aantreden tegen België.

Helemaal zonder gevolg blijft de zaak echter niet. De KBVB zal een officiële brief naar de FIFA sturen met de vraag om de reglementen te evalueren en soortgelijke situaties in de toekomst te vermijden. Vooral de manier waarop de zaak werd behandeld en gecommuniceerd, blijft voor heel wat frustratie zorgen binnen de bond.

In een officieel statement benadrukt de KBVB dat het internationale voetbal nood heeft aan "een disciplinaire en bestuurlijke werking die volledig beantwoordt aan de principes van rechtszekerheid, transparantie, gelijke behandeling en fair play". De bond voegt eraan toe dat ze zich, los van sportieve resultaten, zal blijven inzetten voor een correcte toepassing van die principes zodat elke vorm van willekeur wordt vermeden.

Velen hadden gehoopt dat KBVB ging doordrukken

Door de ruime overwinning tegen de Verenigde Staten verdween de sportieve noodzaak om de juridische strijd voort te zetten. De Rode Duivels richtten hun antwoord op het veld en mogen zich nu opmaken voor een kwartfinale tegen Spanje.

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Hoewel het dossier daarmee grotendeels wordt afgesloten, hoopt de Belgische voetbalbond dat de FIFA lessen trekt uit de Balogun-affaire. Ook bij de buitenwereld hadden velen gehoopt dat ze zouden doorduwen. De KBVB wil vermijden dat een gelijkaardige controverse in de toekomst opnieuw voor zoveel onduidelijkheid en discussie zorgt.

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