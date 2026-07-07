Officieel: Olivier Renard heeft een nieuwe job

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Vier maanden na zijn vertrek bij RSC Anderlecht lijkt Olivier Renard opnieuw onderdak te vinden in het voetbal. De voormalige sportief directeur van paars-wit staat volgens verschillende bronnen dicht bij een opvallende overstap naar Saudi-Arabië.