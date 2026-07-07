OFFICIEEL: Roberto Martinez heeft een beslissing genomen over zijn toekomst

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: Roberto Martinez heeft een beslissing genomen over zijn toekomst
Foto: © photonews
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Roberto Martinez is niet langer de bondscoach van Portugal. De Spanjaard heeft zijn vertrek bij de Portugese voetbalbond bevestigd na de uitschakeling op het WK tegen Spanje.

Portugal verloor dinsdag in extremis van Spanje. De wedstrijd leek op weg naar verlengingen, maar in de blessuretijd bezorgde Mikel Merino de Portugezen een héél koude douche.

De uitschakeling is ook meteen het einde van Roberto Martinez als bondscoach van Portugal. Dat heeft de Spanjaard zelf bevestigd. 

Géén wereldkampioen, géén vervolg voor Roberto Martinez

"We waren naar het WK gekomen om wereldkampioen te worden", windt Martinez er geen doekjes om. "We zijn er niet in geslaagd. Het heeft dan ook geen zin om door te gaan."

De voormalige bondscoach van de Rode Duivels blikt vol trots terug op ruim drie jaar als selectieheer van Portugal. "Nu is het aan iemand anders om het werk voort te zetten."

Wie wordt de nieuwe bondscoach van Portugal?

Martinez werd de voorbije weken gelinkt aan Al Nassr FC. Ondertussen is het duidelijk dat de Spanjaard Cristiano Ronaldo niét zal volgen naar Saoedi-Arabië. De Saoedische topclub stelde enkele dagen geleden Ange Postecoglou voor als nieuwe coach.

Ook de Portugese geruchtenmolen draait ondertussen op volle toeren. Jorge Jesus en Sergio Conceiçao zijn de voornaamste kandidaten om de nieuwe bondscoach van Portugal te worden. Voor de volledigheid: José Mourinho is niét vrij.

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