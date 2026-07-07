Rode Duivels boeken dubbele winst na zege tegen VS: Nederland moet eraan geloven - Infantino reageert

De overtuigende 4-1-zege tegen de Verenigde Staten leverde de Rode Duivels niet alleen een ticket voor de kwartfinales van het WK op. De ploeg van Rudi Garcia doet ook een uitstekende zaak op de live FIFA-ranking en klimt opnieuw naar de achtste plaats.

België stond voor de achtste finales nog negende op de wereldranglijst, maar de knappe overwinning in Seattle zorgt ervoor dat de Duivels Nederland voorbijsteken. Oranje werd al in de zestiende finales uitgeschakeld door Marokko en ziet België daardoor opnieuw passeren.

De Belgen krijgen vrijdag wel meteen een stevige test voorgeschoteld. In de kwartfinales wacht Spanje, dat momenteel derde staat op de FIFA-ranking. Alleen Frankrijk en Argentinië doen voorlopig nog beter op de wereldranglijst.

Ook FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageerde na de kwalificatie van de Rode Duivels. Na alle commotie rond de zaak-Balogun sprak de Zwitser zijn bewondering uit voor de prestatie van België.

Infantino: "De hele wereld geniet mee"

"Ze waren vandaag ronduit fantastisch en de hele wereld geniet mee", klonk het in een videoboodschap op zijn Instagram-pagina. Tegelijk had Infantino ook lovende woorden voor de Verenigde Staten, dat volgens hem "een fantastisch toernooi" heeft afgewerkt.

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Voor de Rode Duivels is het in elk geval een extra opsteker na een avond waarop alles leek te kloppen. Niet alleen werd de gastheer overtuigend uitgeschakeld, ook op de wereldranglijst zette België opnieuw een stap vooruit. Vrijdag volgt met Spanje de volgende grote test op weg naar een mogelijke halve finale.