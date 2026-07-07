Wat leefde in België? Balogun en de zoektocht (letterlijk) naar grote schermen



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Volg Voetbalkrant nu ook via Google! In de vroege uurtjes van zaterdag nemen de Rode Duivels het op tegen Nieuw-Zeeland voor hun beslissende derde wedstrijd op het WK voetbal 2026. Rest de vraag: waar zijn de supporters de voorbije uren en dagen mee bezig geweest? Nieuw-Zeeland 1-5 België Herbeleef Verslag



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