WK-LIVE 7/7
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Eerste land eist diskwalificatie van de VS, anderen willen ook kaarten kwijt
De veelbesproken zaak rond Folarin Balogun blijft voor deining zorgen op het WK. Nadat de FIFA besliste om de Amerikaanse spits ondanks zijn rode kaart toch speelgerechtigd te verklaren tegen België, stapelen de reacties zich op. (Lees meer)
FIFA legt beslissing in zaak-Balogun uit: "Rode kaart werd niet teruggedraaid" (maar nog steeds geen reden)
De FIFA heeft maandag in een uitgebreid statement meer uitleg gegeven over de veelbesproken zaak rond Folarin Balogun. De Amerikaanse spits mag ondanks zijn rode kaart tegen Bosnië en Herzegovina toch aantreden tegen de Rode Duivels, een beslissing die de voorbije dagen heel wat stof deed opwaaien. (Lees meer)
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