WK-LIVE 7/7: Argentinië zorgt voor onwaarschijnlijke ommekeer en knikkert Egypte uit het toernooi
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
OFFICIEEL: Roberto Martinez heeft een beslissing genomen over zijn toekomst
Roberto Martinez is niet langer de bondscoach van Portugal. De Spanjaard heeft zijn vertrek bij de Portugese voetbalbond bevestigd na de uitschakeling op het WK tegen Spanje. (Lees meer)
WK-LIVE 7/7: Argentinië zorgt voor onwaarschijnlijke ommekeer en knikkert Egypte uit het toernooi
Argentinië blijft in de running om de wereldtitel te verlengen. De Zuid-Amerikanen stonden op het randje van de uitschakeling, maar na een onwaarschijnlijk slot is het Egypte dat de koffers moet pakken.
In minuut 78 stond Egypte nog op een 0-2-voorsprong tegen de regerende wereldkampioen. In een waanzinnig slot zorgden Cristian Romero, Lionel Messi en Enzo Fernandez ervoor dat Argentinië zelfs geen verlengingen nodig had om door te stoten.
Argentinië neemt het op tegen Zwitserland of Colombia
De Argentijnen nemen het in de kwartfinale op tegen Zwitserland of Colombia. Beide landen maken vanavond onder elkaar uit wie mag blijven dromen van het allerhoogste op dit WK.
Folarin Balogun reageert zelf op de hele heisa rond zijn persoon en de Amerikaan neemt geen blad voor de mond
Folarin Balogun is dezer dagen één van de bekendste voetballers ter wereld. De Amerikaanse aanvaller was na een onderonsje tussen Donald Trump en Gianni Infantino plots wél speelgerechtigd voor de wedstrijd tegen België. Ondertussen heeft hij zelf gereageerd. (Lees meer)
Rode Duivels boeken dubbele winst na zege tegen VS: Nederland moet eraan geloven - Infantino reageert
De overtuigende 4-1-zege tegen de Verenigde Staten leverde de Rode Duivels niet alleen een ticket voor de kwartfinales van het WK op. De ploeg van Rudi Garcia doet ook een uitstekende zaak op de live FIFA-ranking en klimt opnieuw naar de achtste plaats. (Lees meer)
Waarom we Spanje (niet) over de knie leggen
Vrijdag nemen de Rode Duivels het in Los Angeles op tegen Spanje. Krijgen we opnieuw een stunt zoals op het WK 1986 of zal de kwaliteit bovendrijven? Een aantal redenen om aan te nemen waarom we wel/niet voorbij de Spanjaarden raken. (Lees meer)
Amadou Onana kampt met een zware blessure
De Rode Duivels wonnen al bij al vlotjes hun achtste finale op het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada van gastland Team USA: 4-1. Alles goed dus? Niet echt, want er is een ferme domper op de feestvreugde met de (zware) blessure voor Amadou Onana. (Lees meer)
Grote domper voor Zwitserland vlak voor de wedstrijd tegen Colombia vanavond
Johan Manzambi zal dinsdagavond om 22u00 ontbreken in de achtste finale tussen de Nati en Colombia. Dat meldt het Zwitserse medium Blick in een artikel dat dinsdagochtend vroeg verscheen. Net als zijn ploegmaats Djibril Sow en Ruben Vargas moest het Zwitserse goudhaantje maandag een training voortijdig stopzetten. Daarna onderging hij een MRI-scan, al is de exacte aard van de blessure nog niet bekend. Wel lijkt het ergste scenario uitgesloten.
De 20-jarige aanvallende middenvelder liep een knieblessure op tijdens de allerlaatste training voor deze wedstrijd en zal ontbreken. Sow en Vargas blijven dan weer twijfelgevallen voor het duel met Colombia. Ook Michel Aebischer en Luca Jaquez, die al enkele dagen geblesseerd zijn, zijn nog onzeker.
Eddie Vedder kiest voor Belgisch bier
Op het WK in de Verenigde Staten zien we ook al eens bekende figuren opduiken in de tribunes. Het was niet anders voor de wedstrijd tussen de Verenigde Saten en de Rode Duivels. Eddie Vedder werd bijvoorbeeld gespot in het publiek, waar hij zich zichtbaar amuseerde.
En op een bepaald moment ook een blikje Stella Artois wist achterover te slaan. Koos hij daarmee onbewust voor ons land in plaats van voor de USA? "Hij kon ook voor Budweiser kiezen", aldus Ruben Van Gucht in Sporza Live. Wesley Sonck pikte in: "Zijn muziek is goed, maar een pintje drinken zal ik hem toch eens moeten leren."
Verschillende Noorse spelers ziek in aanloop naar het duel tegen Engeland
Ståle Solbakken, de bondscoach van Noorwegen, heeft aangekondigd dat meerdere spelers ziek waren in aanloop naar de kwartfinale op het WK tegen Engeland, die zaterdagavond om 23u00 wordt gespeeld.
"Eerst was er Jørgen, die koorts had. Daarna begonnen meerdere spelers te hoesten en hees te worden. Met de airco, de vluchten en de kleedkamers is dat eigenlijk niet zo verrassend. We zijn met meer dan 50, het zou vreemd zijn als niemand ziek wordt", verklaarde Ståle Solbakken op een persconferentie. De spelers hebben gelukkig nog een paar dagen om te herstellen van het euvel.
Thierry Henry brengt een bezoek aan de Rode Duivels
Thierry Henry heeft de Rode Duivels een bezoekje gebracht in de Belgische kleedkamer na de zege van België tegen de Verenigde Staten met 1-4. Diego Moreira deelde een foto in zijn Snapchat-story met de voormalige Franse speler. "Legende", schreef hij erbij.
Thierry Henry, analist voor de Amerikaanse zender FOX tijdens dit WK, volgt het toernooi van heel dichtbij. Hij zal ongetwijfeld blij zijn voor de mannen van Rudi Garcia, nadat hij eerder verklaarde dat België een speciale plaats in zijn hart inneemt. Henry was immers jarenlang assistent-bondscoach bij de Rode Duivels.
📲| 🇧🇪 Thiery Herny was in the Belgium locker room after the game with Diego Moreira 😄— Absolute Belgian Fans 🇧🇪 (@BelgianFans) July 7, 2026
(Snapchat: Diegzy) https://t.co/8DpgY7g7EP pic.twitter.com/Zu160qFhDI
Mogen de Rode Duivels en fans nu blij zijn? Sonck meteen vurig
De Rode Duivels wonnen met 4-1 van de Verenigde Staten. Daardoor zijn ze nu al zeker van de kwartfinales, waarin ze Spanje zullen ontmoeten. Is het toernooi al geslaagd of moeten we nog verder raken? De meningen lijken iet of wat verdeeld. (Lees meer)
Vandenbempt ziet plots kansen voor Rode Duivels tegen Spanje
De Rode Duivels hebben het geflikt. Na een demonstratie tegen Team USA (4-1) mogen ze naar Los Angeles en naar de kwartfinales. Daarin wacht Spanje. Plots lijkt de sfeer helemaal te zijn omgeslagen richting het positeve. (Lees meer)
Roberto Martinez stapt op bij Portugal
Einde verhaal voor Roberto Martinez. Kort na de uitschakeling van Portugal op het WK maakte de bondscoach bekend dat hij opstapt. Dat deed hij in 2022 ook al bij de Rode Duivels in Qatar. "Ik kwam om de Wereldbeker te winnen, maar dat is niet gelukt, dus heeft het geen nut om verder te doen", zei de Spanjaard maandagnacht over zijn afscheid.
Cristiano Ronaldo gaat stoppen als international, of toch zeker geen groot toernooi meer spelen. En ook Roberto Martinez kan dus op zoek gaan naar een nieuwe job. Mogelijk dat er na dit WK nog wel meer jobs op de tocht zullen staan, want er zijn nog al een paar coaches ontslagen vanwege teleurstellende resultaten.
Afgeschreven Rode Duivels? Derde kwartfinale in 12 jaar!
Vier WK's, drie keer (minstens) de kwartfinales gehaald. Niet slecht, toch? Dat is typisch Belgisch! De nieuwe generatie van de Rode Duivels kan ons ook doen dromen van meer. Waarom eens niet mikken op een allereerste finale? Dromen mag, dromen kan. (Lees meer)
'Affaire Balogun is ontstaan in New York via zoon ex-burgemeester'
Het was de zoon van voormalig burgemeester Giuliani van New York die ‘Balogun-farce’ op WK voetbal in gang zette bij Trump. Dat weet Het Nieuwsblad toch alvast te melden. Ze voegen er fijntjes aan toe dat vader Rudy Giuliani in 2020 over de gestolen verkiezingen begon bij Donald Trump.
En nu is het dus aan zoon Andrew Giuliani om invloed aan te wenden. Volgens diverse andere Amerikaanse bronnen is het Guiliani Junior die Trump belde om “iets te doen” aan de schorsing van voetballer Folarin Balogun. De rest is geschiedenis ...
Balogun reageert na hele hetze
Folarin Balogun heeft na de uitschakeling tegen de Verenigde Staten voor het eerst zelf gepraat over die uitschakeling. Daarbij heeft hij de stevige woorden ook alvast niet geschuwd. Hij gaf toe dat het controversieel was om te spelen, maar dat hij er zelf weinig kon aan doen.
"We hebben de beslissing geaccepteerd toen ik de rode kaart kreeg, en we hebben de beslissing geaccepteerd toen ons werd verteld dat ik mocht spelen. Ik wilde gewoon mijn ploeg helpen. Alles wat erbuiten gebeurde, lag niet in mijn handen. Ik heb me alleen gefocust op wat ik op het veld kon doen. De rest was geen beslissing van mij. Ik wilde België en Rudi Garcia feliciteren en hen veel succes wensen voor de rest van het toernooi."
Schema voor de Rode Duivels richting Los Angeles bekend
Na hun kwalificatie voor de kwartfinale tegen de Verenigde Staten overnachten de Rode Duivels nog een laatste keer in Seattle. Om 10u30 lokale tijd, 19u30 bij ons, staat er nog een uitlooptraining op het programma - de spelers die niet speelden tegen de Verenigde Staten zullen dan meer werk te verrichten hebben dan de basisspelers.
Vervolgens laten de Duivels Seattle definitief achter zich en vliegen ze om 15 uur, middernacht in België, naar Los Angeles. Daar bekampen ze vrijdag op het middaguur, 21 uur in ons land, Europees kampioen Spanje. Ze gaan die match al meteen een paar dagen lang voorbereiden in de City of Angels.
Balogun maakt indruk op Garcia met gesprek
Vooraf werd er heel wat gezegd over Balogun, die door inmenging van onder meer Donald Trump(?) uiteindelijk toch mocht meespelen tegen de Rode Duivels, ondanks een rode kaart opgelopen in de vorige wedstrijd. Maar echt indrukwekkend speelde hij niet. Meer zelfs: het was een non-match voor een spits van zijn kaliber.
Na 89 minuten werd hij zichtbaar ontgoocheld vervangen. Na de wedstrijd sprak hij even met bondscoach Rudi Garcia. Dat zorgde voor heel wat waardering bij de bondscoach. "Ik waardeer het enorm dat hij tegen me kwam praten. Hem valt ook niets te verwijten, de hele zaak was zijn schuld niet."
Buitenlandse lyrisch voor Rode Duivels en met stevige prik richting Trump
Het is de Rode Duivels gelukt. Ze wonnen met 4-1 van Team USA en mogen zich zo opmaken voor de kwartfinales op vrijdagavond tegen Spanje. Een bleke Balogun kwam nooit in de match voor, de buitenlandse pers begint plots wél rekening te houden met de Belgen. (Lees meer)
Koning Filip komt naar de Rode Duivels kijken tegen Spanje
De Rode Duivels wisten zich te plaatsen voor de kwartfinales op vrijdag 10 juli in Los Angeles. Voor die wedstrijd krijgen de Belgen hoog bezoek. De Rode Duivels krijgen vrijdag in Los Angeles namelijk niet minder dan koninklijke steun. Koning Filip zakt voor de kwartfinale tegen Spanje af naar de Verenigde Staten om onze nationale ploeg aan te moedigen.
Het is de eerste keer dat we Koning Filip in de Verenigde Staten te zien zullen krijgen. Hij zal de Belgen moeten helpen aan een doelpunt, want Spanje slikte in zijn vijf matchen op dit toernooi nog geen enkel doelpunt tegen achtereenvolgens Kaapverdië, Saoedi-Arabië, Uruguay, Oostenrijk en Portugal.
Wat leefde in België? Balogun en de zoektocht (letterlijk) naar grote schermen
In de vroege uurtjes van zaterdag nemen de Rode Duivels het op tegen Nieuw-Zeeland voor hun beslissende derde wedstrijd op het WK voetbal 2026. Rest de vraag: waar zijn de supporters de voorbije uren en dagen mee bezig geweest? (Lees meer)
Duizenden en duizenden volgers: knappe Franse is fan van Rode Duivel(s)
Kent u Clarysse Pereira al? De kans is in Vlaanderen misschien eerder klein, maar zeker in Frankrijk is de influencer bijzonder bekend. Dat is er ook aan te zien als het gaat over de cijfers op de sociale media. (Lees meer)
Diego Moreira neemt de Verenigde Staten op de korrel
Het geplaag is in volle gang na de kwalificatie van de Rode Duivels voor de kwartfinales van het WK 2026, ten koste van de Verenigde Staten. De controverse rond de aanwezigheid van Folarin Balogun wakkert dat fenomeen uiteraard nog aan. (Lees meer)
Gek of geniaal? Garcia bewijst andermaal het grote gelijk
De Rode Duivels wonnen hun achtste finale op het WK voetbal met 4-1 van gastland Team USA. En zo mogen de Belgen naar de kwartfinales tegen Spanje. Een scenario dat vooraf in de lijn der verwachtingen lag, maar gezien de situatie een onverhoopt succes lijkt. (Lees meer)
Rudi Garcia verklaart opvallende keuzes na stuntzege
Rudi Garcia kon na de overtuigende 1-4-zege tegen de VS tevreden terugblikken op een van de sterkste prestaties van de Rode Duivels op dit WK. De bondscoach zag zijn ploeg de commotie van de voorbije dagen volledig van zich afspelen en zich overtuigend plaatsen voor de kwartfinales tegen Spanje. (Lees meer)
🎥 Rode Duivels lachen met Trump: opvallende viering na de match
De Rode Duivels plaatsten zich maandag overtuigend voor de kwartfinales van het WK na een klinkende 1-4-zege tegen de Verenigde Staten. Na de vierde goal volgde ook nog een opvallend feestje op het veld. (Lees meer)
"Een onrecht wordt altijd wel rechtgezet"
De Verenigde Staten konden maandag rekenen op Folarin Balogun voor hun achtste finale tegen België... maar dat maakte geen verschil. De spits van Monaco haalde zijn niveau niet. Nicolas Raskin geeft het toe: die hele zaak gaf de Rode Duivels een extra portie motivatie. (Lees meer)
🎥 België stuurt VS met 1-4 naar huis na alle heisa, kapitein Tielemans geeft duidelijke reactie
De Rode Duivels hebben alle commotie rond de zaak-Balogun op de best mogelijke manier verwerkt. België stuurde de VS met een overtuigende 1-4 nederlaag naar huis en plaatste zich voor de kwartfinales. Daar wacht nu Spanje, maar eerst was er nog tijd voor een duidelijk statement van Youri Tielemans. (Lees meer)
1-4! De VS krijgen na alle commotie een rammeling van de Rode Duivels, die meer dan één maatje te sterk waren
Van deze Verenigde Staten mag je als België nooit verliezen. De Rode Duivels maakten dat meteen duidelijk door de match in handen te nemen en Charles De Ketelaere scoorde twee keer in de eerste helft. Hans Vanaken profiteerde van een enorme blunder en voor de rest kwamen ze nooit in de problemen. (Lees meer)
🎥 "Het moét een klets zijn. Een statement!"
De Rode Duivels kruisen vannacht de degens met de Verenigde Staten op het WK. Een pak Belgische fans zijn naar Seattle afgereisd. En dan kom je al eens bekende gezichten tegen. (Lees meer)
Eerste land eist diskwalificatie van de VS, anderen willen ook kaarten kwijt
De veelbesproken zaak rond Folarin Balogun blijft voor deining zorgen op het WK. Nadat de FIFA besliste om de Amerikaanse spits ondanks zijn rode kaart toch speelgerechtigd te verklaren tegen België, stapelen de reacties zich op. (Lees meer)
FIFA legt beslissing in zaak-Balogun uit: "Rode kaart werd niet teruggedraaid" (maar nog steeds geen reden)
De FIFA heeft maandag in een uitgebreid statement meer uitleg gegeven over de veelbesproken zaak rond Folarin Balogun. De Amerikaanse spits mag ondanks zijn rode kaart tegen Bosnië en Herzegovina toch aantreden tegen de Rode Duivels, een beslissing die de voorbije dagen heel wat stof deed opwaaien. (Lees meer)
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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