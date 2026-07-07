WK-LIVE 7/7: Koning Filip komt naar match tegen Spanje kijken

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WK-LIVE 7/7: Koning Filip komt naar match tegen Spanje kijken
Foto: © Photonews

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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

Aernout Van Lindt

Koning Filip komt naar de Rode Duivels kijken tegen Spanje

De Rode Duivels wisten zich te plaatsen voor de kwartfinales op vrijdag 10 juli in Los Angeles. Voor die wedstrijd krijgen de Belgen hoog bezoek. De Rode Duivels krijgen vrijdag in Los Angeles namelijk niet minder dan koninklijke steun. Koning Filip zakt voor de kwartfinale tegen Spanje af naar de Verenigde Staten om onze nationale ploeg aan te moedigen.

Het is de eerste keer dat we Koning Filip in de Verenigde Staten te zien zullen krijgen. Hij zal de Belgen moeten helpen aan een doelpunt, want Spanje slikte in zijn vijf matchen op dit toernooi nog geen enkel doelpunt tegen achtereenvolgens Kaapverdië, Saoedi-Arabië, Uruguay, Oostenrijk en Portugal.

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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

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