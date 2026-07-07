WK-LIVE 7/7: Koning Filip komt naar match tegen Spanje kijken
Foto: © Photonews
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Koning Filip komt naar de Rode Duivels kijken tegen Spanje
De Rode Duivels wisten zich te plaatsen voor de kwartfinales op vrijdag 10 juli in Los Angeles. Voor die wedstrijd krijgen de Belgen hoog bezoek. De Rode Duivels krijgen vrijdag in Los Angeles namelijk niet minder dan koninklijke steun. Koning Filip zakt voor de kwartfinale tegen Spanje af naar de Verenigde Staten om onze nationale ploeg aan te moedigen.
Het is de eerste keer dat we Koning Filip in de Verenigde Staten te zien zullen krijgen. Hij zal de Belgen moeten helpen aan een doelpunt, want Spanje slikte in zijn vijf matchen op dit toernooi nog geen enkel doelpunt tegen achtereenvolgens Kaapverdië, Saoedi-Arabië, Uruguay, Oostenrijk en Portugal.
Wat leefde in België? Balogun en de zoektocht (letterlijk) naar grote schermen
In de vroege uurtjes van zaterdag nemen de Rode Duivels het op tegen Nieuw-Zeeland voor hun beslissende derde wedstrijd op het WK voetbal 2026. Rest de vraag: waar zijn de supporters de voorbije uren en dagen mee bezig geweest? (Lees meer)
Duizenden en duizenden volgers: knappe Franse is fan van Rode Duivel(s)
Kent u Clarysse Pereira al? De kans is in Vlaanderen misschien eerder klein, maar zeker in Frankrijk is de influencer bijzonder bekend. Dat is er ook aan te zien als het gaat over de cijfers op de sociale media. (Lees meer)
Diego Moreira neemt de Verenigde Staten op de korrel
Het geplaag is in volle gang na de kwalificatie van de Rode Duivels voor de kwartfinales van het WK 2026, ten koste van de Verenigde Staten. De controverse rond de aanwezigheid van Folarin Balogun wakkert dat fenomeen uiteraard nog aan. (Lees meer)
Gek of geniaal? Garcia bewijst andermaal het grote gelijk
De Rode Duivels wonnen hun achtste finale op het WK voetbal met 4-1 van gastland Team USA. En zo mogen de Belgen naar de kwartfinales tegen Spanje. Een scenario dat vooraf in de lijn der verwachtingen lag, maar gezien de situatie een onverhoopt succes lijkt. (Lees meer)
Rudi Garcia verklaart opvallende keuzes na stuntzege
Rudi Garcia kon na de overtuigende 1-4-zege tegen de VS tevreden terugblikken op een van de sterkste prestaties van de Rode Duivels op dit WK. De bondscoach zag zijn ploeg de commotie van de voorbije dagen volledig van zich afspelen en zich overtuigend plaatsen voor de kwartfinales tegen Spanje. (Lees meer)
Dé domper op de feestvreugde: Rudi Garcia vreest het ergste
De Rode Duivels wonnen al bij al vlotjes hun achtste finale op het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada van gastland Team USA: 4-1. Alles goed dus? Niet echt, want er is een ferme domper op de feestvreugde met de (zware) blessure voor Amadou Onana. (Lees meer)
🎥 Rode Duivels lachen met Trump: opvallende viering na de match
De Rode Duivels plaatsten zich maandag overtuigend voor de kwartfinales van het WK na een klinkende 1-4-zege tegen de Verenigde Staten. Na de vierde goal volgde ook nog een opvallend feestje op het veld. (Lees meer)
"Een onrecht wordt altijd wel rechtgezet"
De Verenigde Staten konden maandag rekenen op Folarin Balogun voor hun achtste finale tegen België... maar dat maakte geen verschil. De spits van Monaco haalde zijn niveau niet. Nicolas Raskin geeft het toe: die hele zaak gaf de Rode Duivels een extra portie motivatie. (Lees meer)
🎥 België stuurt VS met 1-4 naar huis na alle heisa, kapitein Tielemans geeft duidelijke reactie
De Rode Duivels hebben alle commotie rond de zaak-Balogun op de best mogelijke manier verwerkt. België stuurde de VS met een overtuigende 1-4 nederlaag naar huis en plaatste zich voor de kwartfinales. Daar wacht nu Spanje, maar eerst was er nog tijd voor een duidelijk statement van Youri Tielemans. (Lees meer)
1-4! De VS krijgen na alle commotie een rammeling van de Rode Duivels, die meer dan één maatje te sterk waren
Van deze Verenigde Staten mag je als België nooit verliezen. De Rode Duivels maakten dat meteen duidelijk door de match in handen te nemen en Charles De Ketelaere scoorde twee keer in de eerste helft. Hans Vanaken profiteerde van een enorme blunder en voor de rest kwamen ze nooit in de problemen. (Lees meer)
🎥 "Het moét een klets zijn. Een statement!"
De Rode Duivels kruisen vannacht de degens met de Verenigde Staten op het WK. Een pak Belgische fans zijn naar Seattle afgereisd. En dan kom je al eens bekende gezichten tegen. (Lees meer)
Eerste land eist diskwalificatie van de VS, anderen willen ook kaarten kwijt
De veelbesproken zaak rond Folarin Balogun blijft voor deining zorgen op het WK. Nadat de FIFA besliste om de Amerikaanse spits ondanks zijn rode kaart toch speelgerechtigd te verklaren tegen België, stapelen de reacties zich op. (Lees meer)
FIFA legt beslissing in zaak-Balogun uit: "Rode kaart werd niet teruggedraaid" (maar nog steeds geen reden)
De FIFA heeft maandag in een uitgebreid statement meer uitleg gegeven over de veelbesproken zaak rond Folarin Balogun. De Amerikaanse spits mag ondanks zijn rode kaart tegen Bosnië en Herzegovina toch aantreden tegen de Rode Duivels, een beslissing die de voorbije dagen heel wat stof deed opwaaien. (Lees meer)
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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