'Deze twee Belgische topclubs praatten met Thomas Meunier én haakten om diverse redenen af'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
'Deze twee Belgische topclubs praatten met Thomas Meunier én haakten om diverse redenen af'
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Thomas Meunier gaat (zo goed als zeker) voor Valencia CF voetballen. De Rode Duivel keert niet terug naar de Jupiler Pro League. Al waren er twee Belgische clubs geïnteresseerd.

Thomas Meunier is momenteel met de Rode Duivels actief op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Vrijdag kruist België de degens met Spanje. De inzet: een plaats in de halve finale van het toernooi.

De focus op het WK is wellicht dé reden waarom de nieuwe club van Thomas Meunier nog niet gekend is. De 34-jarige flankverdediger heeft een mondeling akkoord met Valencia CF. Enkel administratieve details staan een transfer nog in de weg.

Thomas Meunier wacht tot na het WK om transfer af te ronden

En het wordt wellicht wachten tot na het (Belgische) WK vooraleer de transfer ook effectief zal beklonken worden. Meunier is niet van plan om middenin het toernooi de groep te verlaten om zijn transfer naar Valencia af te ronden.

Valencia neemt Meunier transfervrij over van Lille OSC. Voor de 83-voudig Rode Duivel wordt het passages bij achtereenvolgens Club Brugge, PSG, Borussia Dortmund, Trabzonspor en Lille een eerste avontuur in Spanje.

Meunier Thomas
© photonews

Al was ook een terugkeer naar de Jupiler Pro League een mogelijkheid. Meunier solliciteerde openlijk naar een contract bij Club Brugge, maar de Belgische landskampioen reageerde niet. Al weet Het Nieuwsblad dat Meunier wél contact heeft gehad met twee andere Belgische clubs.

RSC Anderlecht had een verkennend gesprek met de Rode Duivel. Uiteindelijk koos Antoine Sibierski om andere pistes te verkennen. Daarnaast toonde ook Antwerp FC interesse in de ervaren flankverdediger. We hoeven niet uit te leggen waarom The Great Old het gaspedaal niet heeft kunnen indrukken.

Engelse interesse, maar géén concrete aanbieding

Voor de volledigheid: ook een avontuur in de Engelse Premier League behoorde tot de mogelijkheden voor Meunier. Hull City informeerde naar de voorwaarden van onze landgenoot. De Engelse promovendus kwam echter niet met een concrete aanbieding op de proppen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp
Thomas Meunier

Meer nieuws

Naar het voorbeeld van... Kaapverdië? Rudi Garcia krijgt tips over hoe Rode Duivels Spanje kunnen kloppen

Naar het voorbeeld van... Kaapverdië? Rudi Garcia krijgt tips over hoe Rode Duivels Spanje kunnen kloppen

23:30
1
Strafschoppen beslissen laatste achtste finale op het WK

Strafschoppen beslissen laatste achtste finale op het WK

07:19
KBVB zet punt achter juridische strijd met FIFA na zaak-Balogun: wel duidelijke boodschap naar wereldbond

KBVB zet punt achter juridische strijd met FIFA na zaak-Balogun: wel duidelijke boodschap naar wereldbond

22:45
8
Breekt Antoine Sibierski meteen het paars-witte transferrecord? 'Anderlecht gaat héél ver voor deze aanvaller'

Breekt Antoine Sibierski meteen het paars-witte transferrecord? 'Anderlecht gaat héél ver voor deze aanvaller'

22:00
"Deze wedstrijd was vervalst" - FIFA krijgt weer zware aantijgingen na Egypte-Argentinië

"Deze wedstrijd was vervalst" - FIFA krijgt weer zware aantijgingen na Egypte-Argentinië

22:12
7
WK-LIVE 7/7: Argentinië zorgt voor onwaarschijnlijke ommekeer en knikkert Egypte uit het toernooi

WK-LIVE 7/7: Argentinië zorgt voor onwaarschijnlijke ommekeer en knikkert Egypte uit het toernooi

20:19
2
Het héél harde verdict is bevestigd: Amadou Onana staat voor een héél lang én zwaar revalidatieproces

Het héél harde verdict is bevestigd: Amadou Onana staat voor een héél lang én zwaar revalidatieproces

20:20
'Club Brugge legt zes miljoen euro op tafel en heeft eerste zomertransfer beet'

'Club Brugge legt zes miljoen euro op tafel en heeft eerste zomertransfer beet'

22:30
2
300 miljoen euro voor de ene, 200 miljoen euro voor de andere: 'Real Madrid bereidt héél grote slag voor'

300 miljoen euro voor de ene, 200 miljoen euro voor de andere: 'Real Madrid bereidt héél grote slag voor'

21:30
1
DONE DEAL: Antwerp hakt knoop door over doelman

DONE DEAL: Antwerp hakt knoop door over doelman

17:00
35
Folarin Balogun reageert zelf op de hele heisa rond zijn persoon en de Amerikaan neemt geen blad voor de mond

Folarin Balogun reageert zelf op de hele heisa rond zijn persoon en de Amerikaan neemt geen blad voor de mond

19:20
4
Dossier-De Cat loopt niét zoals Anderlecht het wil: Dit Duits bod ligt momenteel op tafel

Dossier-De Cat loopt niét zoals Anderlecht het wil: Dit Duits bod ligt momenteel op tafel

19:40
9
Gewezen Rode Duivel haalt uit: "Flinke kaakslag voor verziekers Trump en Infantino"

Gewezen Rode Duivel haalt uit: "Flinke kaakslag voor verziekers Trump en Infantino"

19:00
OFFICIEEL: Roberto Martinez heeft een beslissing genomen over zijn toekomst

OFFICIEEL: Roberto Martinez heeft een beslissing genomen over zijn toekomst

20:40
2
La Gazzetta dello Sport weet: 'Drie Franse traditieclubs én één Premier League-club bieden Openda uitweg '

La Gazzetta dello Sport weet: 'Drie Franse traditieclubs én één Premier League-club bieden Openda uitweg '

21:00
Officieel: Olivier Renard heeft een nieuwe job

Officieel: Olivier Renard heeft een nieuwe job

18:00
2
BREAKING: Nicky Hayen vertrekt bij KRC Genk en gaat bij Burnley aan de slag

BREAKING: Nicky Hayen vertrekt bij KRC Genk en gaat bij Burnley aan de slag

20:00
6
Waarom we Spanje (niet) over de knie leggen Analyse

Waarom we Spanje (niet) over de knie leggen

17:30
Rode Duivels boeken dubbele winst na zege tegen VS: Nederland moet eraan geloven - Infantino reageert

Rode Duivels boeken dubbele winst na zege tegen VS: Nederland moet eraan geloven - Infantino reageert

17:45
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/07: Thoelen - Nozawa - Devalckeneer

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/07: Thoelen - Nozawa - Devalckeneer

17:00
OFFICIEEL: Club Brugge pak rijker, maar topspeler armer

OFFICIEEL: Club Brugge pak rijker, maar topspeler armer

16:30
27
Jeugdspeler Oostende, Beerschot, OH Leuven en STVV kiest voor Westerlo

Jeugdspeler Oostende, Beerschot, OH Leuven en STVV kiest voor Westerlo

18:20
Amadou Onana kampt met een zware blessure

Amadou Onana kampt met een zware blessure

15:30
3
DONE DEAL: Dender verrast en pikt versterking op bij Valencia

DONE DEAL: Dender verrast en pikt versterking op bij Valencia

14:00
Alarmfase rood in Genk: Hayen in de kijker voor blitztransfer; Karetsas aangeboden

Alarmfase rood in Genk: Hayen in de kijker voor blitztransfer; Karetsas aangeboden

16:00
10
Mogen de Rode Duivels en fans nu blij zijn? Sonck meteen vurig

Mogen de Rode Duivels en fans nu blij zijn? Sonck meteen vurig

13:30
11
De Ketelaere na de kritiek nu de held en ook meteen in de geschiedenisboeken: "Nee, dat wist ik niet" Reactie

De Ketelaere na de kritiek nu de held en ook meteen in de geschiedenisboeken: "Nee, dat wist ik niet"

07/07
48
Meevaller: ex-speler Lokeren, Beerschot, Beveren en Lierse uit coma

Meevaller: ex-speler Lokeren, Beerschot, Beveren en Lierse uit coma

15:00
24
Vandenbempt ziet plots kansen voor Rode Duivels tegen Spanje

Vandenbempt ziet plots kansen voor Rode Duivels tegen Spanje

12:30
4
Hoe Romelu Lukaku geschiedenis schreef op het WK tegen de VS

Hoe Romelu Lukaku geschiedenis schreef op het WK tegen de VS

12:00
19
Stef Wils heeft na Royal Antwerp FC opvallende nieuwe opdracht beet

Stef Wils heeft na Royal Antwerp FC opvallende nieuwe opdracht beet

13:00
Afgeschreven Rode Duivels? Derde kwartfinale in 12 jaar! Commentaar

Afgeschreven Rode Duivels? Derde kwartfinale in 12 jaar!

11:30
15
Eerste WK-goal op zijn 33ste én een assist van... de VS: Hans Vanaken glundert na kwalificatie Reactie

Eerste WK-goal op zijn 33ste én een assist van... de VS: Hans Vanaken glundert na kwalificatie

07/07
1
Buitenlandse lyrisch voor Rode Duivels en met stevige prik richting Trump

Buitenlandse lyrisch voor Rode Duivels en met stevige prik richting Trump

11:00
Wat leefde in België? Balogun en de zoektocht (letterlijk) naar grote schermen

Wat leefde in België? Balogun en de zoektocht (letterlijk) naar grote schermen

10:30
Duizenden en duizenden volgers: knappe Franse is fan van Rode Duivel(s) De derde helft

Duizenden en duizenden volgers: knappe Franse is fan van Rode Duivel(s)

10:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

TIGERMANIA TIGERMANIA over 'Club Brugge legt zes miljoen euro op tafel en heeft eerste zomertransfer beet' Eldonte Eldonte over Rode Duivels boeken dubbele winst na zege tegen VS: Nederland moet eraan geloven - Infantino reageert RSCAtiktaks RSCAtiktaks over "Deze wedstrijd was vervalst" - FIFA krijgt weer zware aantijgingen na Egypte-Argentinië Eldonte Eldonte over Hoe Romelu Lukaku geschiedenis schreef op het WK tegen de VS Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Naar het voorbeeld van... Kaapverdië? Rudi Garcia krijgt tips over hoe Rode Duivels Spanje kunnen kloppen Snoek Snoek over KBVB zet punt achter juridische strijd met FIFA na zaak-Balogun: wel duidelijke boodschap naar wereldbond creve creve over Folarin Balogun reageert zelf op de hele heisa rond zijn persoon en de Amerikaan neemt geen blad voor de mond Borak Borak over Dossier-De Cat loopt niét zoals Anderlecht het wil: Dit Duits bod ligt momenteel op tafel Venom#13 Venom#13 over BREAKING: Nicky Hayen vertrekt bij KRC Genk en gaat bij Burnley aan de slag Swakke25 Swakke25 over OFFICIEEL: Roberto Martinez heeft een beslissing genomen over zijn toekomst Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved