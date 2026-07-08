Opmerkelijk: Nathan De Cat zegt drie keer 'nee' tegen Anderlecht

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Opmerkelijk: Nathan De Cat zegt drie keer 'nee' tegen Anderlecht
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Nathan De Cat lijkt bezig aan zijn laatste weken als speler van RSC Anderlecht. Het 17-jarige toptalent heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar TSG 1899 Hoffenheim en bereikte al een persoonlijk akkoord met de Duitse club.

De Cat kiest voor Hoffenheim

Volgens Het Laatste Nieuws wil De Cat zijn carrière graag voortzetten in de Bundesliga. Anderlecht probeerde hem nog langer aan zich te binden en legde drie keer een verbeterd contractvoorstel op tafel, maar kon hem niet overtuigen.

Behoudens een opvallende ommekeer heeft de middenvelder daardoor zijn laatste wedstrijd voor paars-wit gespeeld. Met Hoffenheim zou hij een overeenkomst voor vier seizoenen hebben bereikt.

De timing speelt een belangrijke rol in het dossier. De Cat wordt op 19 juli 18 jaar en kan vanaf dat moment een langer contract ondertekenen. Spelers die nog geen 18 jaar oud zijn, mogen slechts een overeenkomst van maximaal drie jaar aangaan.

Verschil van zo'n vijf miljoen euro

Anderlecht en Hoffenheim moeten wel nog een akkoord vinden over de transfersom. De Brusselaars zouden mikken op ongeveer 25 miljoen euro, terwijl de Duitse club voorlopig 20 miljoen euro heeft geboden.

Het verschil bedraagt dus nog vijf miljoen euro, maar de verwachting is dat beide partijen snel dichter bij elkaar komen. Anderlecht beseft dat De Cat zelf duidelijk voor Hoffenheim kiest, terwijl de Duitsers de middenvelder graag zo snel mogelijk willen vastleggen.

Lees ook... Dossier-De Cat loopt niét zoals Anderlecht het wil: Dit Duits bod ligt momenteel op tafel

Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel op 27 miljoen euro. Dat verklaart waarom paars-wit stevig vasthoudt aan zijn vraagprijs.

Grote meerwaarde voor Anderlecht

De Cat brak op jonge leeftijd door in het eerste elftal van Anderlecht. In totaal kwam hij 53 keer in actie voor de recordkampioen. Daarin was hij goed voor vier doelpunten en vijf assists.

Voor Anderlecht dreigt zo opnieuw een groot talent (te?) vroeg te vertrekken. Financieel kan de transfer wel een bijzonder belangrijke operatie worden. Wanneer Hoffenheim zijn bod nog verhoogt, lijkt niets een akkoord nog in de weg te staan.

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