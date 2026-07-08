Westerlo verkoopt opnieuw sterkhouder voor miljoenenbedrag

KVC Westerlo ziet opnieuw een belangrijke pion vertrekken. Emin Bayram staat op het punt om de overstap te maken naar Başakşehir. De Turkse verdediger levert de Kemphanen ongeveer vijf miljoen euro op.

Akkoord over transfer Bayram

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri is de deal volledig rond. Bayram ondertekent bij Başakşehir een contract voor drie seizoenen. De officiële aankondiging zou binnen de komende 24 uur volgen.

De 23-jarige centrale verdediger is ondertussen onderweg naar Zwitserland. Daar werkt Başakşehir zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen af en zal Bayram meteen aansluiten bij zijn nieuwe ploegmaats. Westerlo ontvangt naar verluidt ongeveer vijf miljoen euro voor de verdediger. Dat is iets meer dan zijn huidige geschatte marktwaarde, die door Transfermarkt op vier miljoen euro wordt geschat.

Vertrek van een vaste waarde

Bayram streek in de zomer van 2023 neer in Westerlo. De Kemphanen huurden hem aanvankelijk voor één seizoen, waarna hij definitief werd overgenomen voor ongeveer vier miljoen euro. In de voorbije jaren groeide hij uit tot een vaste waarde in de defensie. In totaal kwam de Turk 94 keer in actie voor Westerlo. Daarin was hij goed voor zes doelpunten en vier assists.

Met zijn fysieke présence, kopkracht en ervaring in de Belgische competitie werd Bayram een van de herkenbare gezichten van de ploeg. Zijn vertrek betekent dan ook een nieuwe stevige wijziging in de kern van Westerlo.

Opnieuw veel beweging op de transfermarkt

Bayram is niet de eerste speler die deze zomer afscheid neemt van het Kuipje. Eerder vertrokken onder meer Nacho Ferri, Arthur Piedfort, Josimar Alcocer, Allahyar Sayyadmanesh, Fernand Goure, Koen Van Langendonck en Zeno De Boeck. Voor een aantal van die spelers ontving Westerlo al een transfersom. Met de verkoop van Bayram komt daar opnieuw een aanzienlijk bedrag bij.





















Sportief blijft de uitstroom wel een aandachtspunt. De club zal de kern opnieuw moeten aanvullen en vooral achterin op zoek moeten naar vervanging. Bayram keert intussen terug naar Turkije, waar hij met Başakşehir aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière begint.