WK-LIVE 8/7

Redactie
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WK-LIVE 8/7
Foto: © SC
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

Johan Bakayoko kan verrassende transfer maken naar Italië

Johan Bakayoko staat mogelijk voor een nieuwe transfer. De 23-jarige Belg kende een moeilijk eerste seizoen bij RB Leipzig en zou volgens Italiaanse berichtgeving op de radar staan van Fiorentina. (Lees meer)

Een bekend gezicht: deze scheidsrechter fluit België-Spanje

Een bekend gezicht: deze scheidsrechter fluit België-Spanje

De Rode Duivels weten wie vrijdag de kwartfinale tegen Spanje in goede banen moet leiden. De FIFA heeft de Engelsman Michael Oliver aangeduid voor het duel in Los Angeles. (Lees meer)

"Hij verprutst gouden generaties": ex-Rode Duivel haalt uit naar Roberto Martinez

"Hij verprutst gouden generaties": ex-Rode Duivel haalt uit naar Roberto Martinez

Roberto Martinez ligt onder vuur in Portugal. Zijn uitschakeling met Portugal is ook in België niet onopgemerkt gebleven. (Lees meer)

Zware beschuldigingen van Egypte na WK-thriller tegen Argentinië

De pijnlijke uitschakeling tegen Argentinië heeft bij Egypte tot bijzonder zware beschuldigingen geleid. Spelers en bondscoach Hossam Hassan viseren de arbitrage en de FIFA en spreken openlijk over manipulatie om Lionel Messi in het WK te houden. (Lees meer)

Strafschoppen beslissen laatste achtste finale op het WK

Strafschoppen beslissen laatste achtste finale op het WK

De laatste achtste finale van dit WK werd gisteravond gespeeld. Zwitserland plaatste zich ten koste van Colombia, dat na een duel op het scherp van de snee werd uitgeschakeld op strafschoppen. (Lees meer)

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