WK-LIVE 8/7: onfortuinlijke Engelsman geopereerd na vreemde blessure
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Didier Deschamps veegt commotie van tafel voor clash tegen Marokko: "Hij is niet onze tegenstander"
Met Frankrijk-Marokko beginnen de kwartfinales van het WK morgen met een knal. Les Bleus bombardeerden zich door hun spel tot topfavoriet, terwijl de Leeuwen van de Atlas niet van plan zijn om nu al in te pakken. Dat belooft. In de aanloop naar het duel wil Didier Deschamps geen polemiek starten. (Lees meer)
WK-LIVE 8/7: onfortuinlijke Engelsman geopereerd na vreemde blessure
Engeland schakelde in de achtste finales van het WK Mexico uit. The Three Lions haalden het met 2-3 en dat werd uitbundig gevierd met de fans. Jordan Henderson (36) vierde iets te uitbundig.
Op beelden is te zien hoe de ervaren middenvelder bij zijn terugkeer op het veld bleef hangen aan de boarding en een hard neerkwam. Hij werd afgevoerd op een draagbaar en had heel veel pijn.
Henderson werd ondertussen al geopereerd in het ziekenhuis. Dat schrijft hij op Instagram. "De operatie zit erop. Nu klaarmaken voor de kraker op zaterdag", klinkt het.
❗️ Jordan Henderson sufrió una caída durante las celebración y tuvo que ser retirado en camilla#mundialdefútbol2026 | 🇲🇽🏴| #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/f7LaOC4Ty0— Radioestadio (@Radioestadio) July 6, 2026
"Het gaat om wat er op het veld gebeurt": Emile Mpenza staat achter de ingrijpende keuzes van Rudi Garcia
Wij kregen Emile Mpenza voor onze microfoon na de 1-4-zege van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. De voormalige Rode Duivel was tevreden over spelniveau van België en staat achter de gedurfde keuzes van Rudi Garcia. (Lees meer)
Rode Duivels kwaad na aankomst in LA: KBVB vraagt FIFA om meteen in te grijpen (en ze doen dat ook)
De Rode Duivels zijn woensdag niet onder de beste omstandigheden begonnen aan hun voorbereiding op de WK-kwartfinale tegen Spanje. Bij aankomst in Los Angeles bleek het voorziene trainingsveld niet aan de verwachtingen te voldoen, waarop de Koninklijke Belgische Voetbalbond meteen actie ondernam. (Lees meer)
Emile Mpenza doet opvallende voorspelling voor België-Spanje
Wij spraken met Emile Mpenza over de WK-kansen van de Rode Duivels. De voormalige spits gelooft volop in een stunt tegen Spanje, is lovend over Romelu Lukaku en Nathan Ngoy en ziet vooral de mentale groei van de ploeg als een belangrijk wapen. (Lees meer)
Opvallend: Rudi Garcia heeft een bijzondere band met Spanje
De Rode Duivels van Rudi Garcia bereiden zich voor op de kwartfinale van vrijdag tegen Spanje. Een wedstrijd die voor onze bondscoach nog specialer is dan ze op het eerste gezicht lijkt. Hij heeft namelijk toch een bijzondere band met het land. (Lees meer)
Balogun neemt het woord na veelbesproken WK-affaire
Folarin Balogun beleefde een bewogen WK. De spits maakte indruk met drie doelpunten en één assist, maar bleef tegen België onzichtbaar en zag Team USA uitgeschakeld worden. Dit nadat zijn schorsing plots werd ongedaan gemaakt door de FIFA. (Lees meer)
Brussels Airlines neemt opvallende beslissing in aanloop naar België-Spanje
De kwartfinale tussen België en Spanje krijgt de komende dagen ook een opvallend vervolg in de lucht. Brussels Airlines zet zijn speciale Rode Duivels-toestel tijdelijk in op vluchten naar Spaanse bestemmingen. (Lees meer)
Rode Duivel zet stevige druk: betaalt Jérémy Doku de prijs?
Dodi Lukebakio kreeg in de achtste finale van het WK tegen de Verenigde Staten (1-4) de voorkeur op Jérémy Doku. Een keuze van Rudi Garcia die je enkele weken geleden nog ondenkbaar had geacht, toen Doku nog werd gezien als de X-factor bij de Rode Duivels. (Lees meer)
Johan Bakayoko kan verrassende transfer maken naar Italië
Johan Bakayoko staat mogelijk voor een nieuwe transfer. De 23-jarige Belg kende een moeilijk eerste seizoen bij RB Leipzig en zou volgens Italiaanse berichtgeving op de radar staan van Fiorentina. (Lees meer)
Een bekend gezicht: deze scheidsrechter fluit België-Spanje
De Rode Duivels weten wie vrijdag de kwartfinale tegen Spanje in goede banen moet leiden. De FIFA heeft de Engelsman Michael Oliver aangeduid voor het duel in Los Angeles. (Lees meer)
"Hij verprutst gouden generaties": ex-Rode Duivel haalt uit naar Roberto Martinez
Roberto Martinez ligt onder vuur in Portugal. Zijn uitschakeling met Portugal is ook in België niet onopgemerkt gebleven. (Lees meer)
Zware beschuldigingen van Egypte na WK-thriller tegen Argentinië
De pijnlijke uitschakeling tegen Argentinië heeft bij Egypte tot bijzonder zware beschuldigingen geleid. Spelers en bondscoach Hossam Hassan viseren de arbitrage en de FIFA en spreken openlijk over manipulatie om Lionel Messi in het WK te houden. (Lees meer)
Strafschoppen beslissen laatste achtste finale op het WK
De laatste achtste finale van dit WK werd gisteravond gespeeld. Zwitserland plaatste zich ten koste van Colombia, dat na een duel op het scherp van de snee werd uitgeschakeld op strafschoppen. (Lees meer)
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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