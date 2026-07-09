Burgemeester Brugge na beslissing over stadion: "UEFA zei ..."

De Raad voor Vergunningsbetwistingen maakte donderdag bekend dat het beroep tegen de omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van het nieuwe voetbalstadion werd verworpen. Club Brugge zet dus een stevige stap richting nieuw stadion en daar is iedereen tevreden mee.

Het nieuws sloeg in als een bom: na meer dan twee decennia lijkt er dan toch eindelijk groen licht te zijn voor een nieuw stadion op de Olympiasite in Brugge. De club reageerde bijzonder tevreden op haar officiële kanalen.

Zowel Club Brugge als Cercle Brugge hebben ondertussen ook al een reactie gelanceerd over blijdschap en continuïteit. En binnen de politiek klinken ook positieve stemmen, want de bouw van een nieuw stadion op de Olympia-site is ook naar Europese naam en faam nodig.

Burgemeester Brugge zeer blij met uitspraak over nieuw stadion

"We hadden niet verwacht dat de uitspraak nog voor de zomer zou volgen. Dit is zeer goed nieuws. Het is goed dat er eindelijk een einde komt aan deze procedure", is burgemeester van Brugge Dirk De fauw (CD&V) zeer blij met het nieuws.

En hij gaat verder bij Sporza: "Dit dossier sleept al zo lang aan en ik heb er zelf ook al veel nachten van wakker gelegen. We kunnen nu eindelijk zeggen dat er een oplossing is. Club Brugge kan nu alles in gereedheid brengen om de bouw van het stadion te starten."

De 'Betonrot Arena' krijgt eindelijk een vervanging

Het was dan ook naar eigen zeggen dringend nodig dat er een nieuw stadion zou gaan komen. Binnen Europa liep Club Brugge enkel op dat gebied nog ferm achter op de Europese top. Smalend werd al jaren en jaren gesproken over 'De Betonrot Arena'.





"De UEFA heeft me al meerdere keren op het hart gedrukt dat het niet lang meer kon aanvaarden dat er in Jan Breydel Europees werd gespeeld. Maar door het feit dat er plannen voor een nieuw stadion waren, werd het wel aanvaard, maar lang konden we die argumentatie niet meer volhouden. Nu zullen we het nog 2 seizoenen moeten verdedigen", aldus De fauw.