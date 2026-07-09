Toptransfer in stroomversnelling: Union maakt zich klaar voor jackpot van 28 miljoen euro

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Toptransfer in stroomversnelling: Union maakt zich klaar voor jackpot van 28 miljoen euro
Foto: © photonews
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Anan Khalaili lijkt steeds dichter bij een toptransfer naar Inter te staan. De Italiaanse club wil de onderhandelingen met Union SG opvoeren en plant nieuwe rechtstreekse gesprekken om het dossier af te ronden.

Inter maakt werk van akkoord met Union

Volgens Nicolò Schira is Khalaili de voornaamste kandidaat om de rechterflank van Inter te versterken. De 21-jarige Israëliër zou zelf al volledig akkoord zijn over een contract tot 2031, met een jaarsalaris van ongeveer 1,8 miljoen euro.

Tussen beide clubs moet wel nog een definitieve overeenkomst worden gevonden. Inter zou proberen om de transfer af te ronden voor een totaalbedrag van ongeveer 28 miljoen euro, bonussen inbegrepen. Ook Fabrizio Romano meldt dat er een ontmoeting met Union gepland staat om vooruitgang te boeken.

De speler zelf zou duidelijk voor een overstap naar Milaan kiezen. Daardoor lijkt Inter momenteel de beste papieren te hebben, ondanks de eerdere belangstelling van andere clubs.

Meerdere topclubs volgden Khalaili

Khalaili had naar verluidt niet alleen een persoonlijk akkoord met Inter, maar ook met Napoli. Daarnaast werd hij de voorbije periode gelinkt aan Como en zelfs Tottenham. Toch wijst alles er nu op dat zijn toekomst bij Inter ligt.

Voor Union kan de transfer een bijzonder lucratieve zaak worden. De Brusselaars haalden Khalaili in de zomer van 2024 voor ongeveer 6,5 miljoen euro weg bij Maccabi Haifa. Twee jaar later kan hij dus voor een veelvoud van dat bedrag vertrekken.

Sinds zijn komst speelde de Israëliër 99 wedstrijden voor Union. Daarin scoorde hij acht keer en gaf hij elf assists. Zijn huidige marktwaarde wordt door Transfermarkt op 23 miljoen euro geschat.

Union staat voor grote beslissing

Khalaili ligt nog tot 2028 onder contract, waardoor Union niet verplicht is om snel te verkopen. Een bod dat richting 28 miljoen euro gaat, zal echter moeilijk te negeren zijn.

De komende gesprekken moeten duidelijk maken of Inter voldoende tegemoetkomt aan de voorwaarden van Union. Wanneer beide clubs elkaar vinden, zal ook de speler zelf geen obstakel meer te vormen.

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