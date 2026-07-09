WK-LIVE 9/7

Redactie
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

Thibaut Courtois verrast met opvallende uitspraak over toekomst bij Rode Duivels

Thibaut Courtois verrast met opvallende uitspraak over toekomst bij Rode Duivels

Met de volledige Spaanse pers op de eerste rij stond Thibaut Courtois woensdag de media te woord in Los Angeles. De doelman van Real Madrid straalde vertrouwen uit in de aanloop naar de WK-kwartfinale tegen Spanje, maar zorgde vooral voor opvallend nieuws over zijn toekomst bij de Rode Duivels. (Lees meer)

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